Eleições 2020: Câmara de Londrina tem seis vereadores reeleitos para Legislatura 2021-2024

Representação feminina será a maior da história do Legislativo Municipal, com sete mulheres entre os 19 parlamentares

Seis (31,57%) dos 19 vereadores da Câmara Municipal de Londrina foram reeleitos e terão mais quatro anos à frente do Legislativo: Daniele Ziober (PP), Jairo Tamura (PL), Eduardo Tominaga (DEM), Ailton Nantes (PP), Emanoel Gomes (Republicanos) e Madureira (PTB). O resultado foi divulgado pela Justiça Eleitoral ainda no domingo (15), quando 278.784 eleitores de Londrina compareceram aos locais de votação para escolher os parlamentares que comporão a 18ª Legislatura (2021-2024). Os demais vereadores que ocuparão uma cadeira no Legislativo são: Mara Boca Aberta (Pros), Deivid Wisley (Pros), Professora Flavia Cabral (PTB), Lu Oliveira (PL), Matheus Thum (PP), Lenir de Assis (PT), Jessicão (PP), Giovani Mattos (PSC), Beto Cambará (Podemos), Chavão (Patriota), Marinho (MDB), Santão (PSC) e Prof. Sonia Gimenez (PSB).

Entre os 19 eleitos, sete são mulheres (36,84%), a maior proporção da história da Câmara de Londrina. Até então, as Legislaturas com maior representatividade feminina haviam sido a 16ª (2013-2016) e a 13ª (2001-2004), com três vereadoras cada uma. Na atual Legislatura, (2017-2020) há uma mulher.

Além de apresentar projetos de leis (PLs) municipais, os vereadores podem modificar e aperfeiçoar PLs encaminhados pelo Executivo. Os parlamentares também assessoram e fiscalizam a Prefeitura. Os trabalhos da atual Legislatura se encerram no dia 20 de dezembro. Os próximos vereadores tomarão posse em 1º de janeiro de 2021.

Veja quem são os 19 vereadores eleitos para a Legislatura 2021-2024:

Mara Boca Aberta (Pros) - 6.192 votos

Deivid Wisley (Pros) - 4.626 votos

Professora Flavia Cabral (PTB) - 3.923 votos

Lu Oliveira (PL) - 3.897 votos

Daniele Ziober (PP) - 3.770 votos

Jairo Tamura (PL) - 3.078 votos

Matheus Thum (PP) - 3.075 votos

Eduardo Tominaga (DEM) - 2.815 votos

Ailton Nantes (PP) - 2.652 votos

Emanoel Gomes (Republicanos) - 2.582 votos

Lenir de Assis (PT) - 2.546 votos

Jessicão (PP) - 2.523 votos

Giovani Mattos (PSC) - 2.504 votos

Madureira (PTB) - 2.366 votos

Beto Cambará (Podemos) - 2.307 votos

Chavão (Patriota) - 2.258 votos

Marinho (MDB) - 1.990 votos

Santão (PSC) - 1.839 votos

Prof. Sonia Gimenez (PSB) - 1.681 votos

A lista completa, incluindo os suplentes, pode ser vista em: https://bit.ly/eleicaoLondrina

Asimp/CML