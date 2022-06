Em junho, Câmara de Londrina realizará duas solenidades para entrega de homenagens

Nos dias 22 e 29 de junho serão homenageadas pessoas e instituições com atuação de destaque no município

Neste mês de junho, a Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará duas solenidades para entrega de homenagens, sendo uma delas coletiva. Os eventos serão realizados na Sala de Sessões do Legislativo, abertos ao público e terão transmissão pelas mídias sociais do Legislativo.

No dia 22, às 20 horas, o produtor rural Paulo César Pelisser Maciel e o pastor Paulo Fernando Romanholi Constantino serão homenageados com títulos de Cidadão Benemérito. Na mesma cerimônia, a CML entregará a Medalha Ouro Verde ao Grupo Salus – Saúde Londrina União, à Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cavaleiros da Paz nº 25 e à Associação Promocional Londrina Viva – Prolov de Londrina.

As homenagens

Em Londrina podem ser concedidos quatro tipos de honrarias, conforme a lei nº 11.538, de 19 de abril de 2012: Título de Cidadão Honorário, Título de Cidadão Benemérito, Medalha Ouro Verde e Diploma de Reconhecimento Público.

O Título de Cidadão Benemérito destina-se a pessoa nascida em Londrina e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade.

O Título de Cidadão Honorário destina-se a pessoa que não nasceu em Londrina e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade.

O Diploma de Reconhecimento Público destina-se a agraciar pessoa física ou jurídica que, pela sua atuação ou pela sua qualidade humana, cívica, intelectual, política ou profissional tenha se destacado em âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional.

Já a Medalha Ouro Verde é concedida a entidade, órgão, instituição, empresa privada ou pública, com sede no município, que, por suas atividades, em qualquer ramo, haja se distinguido de forma notável ou relevante e isto tenha resultado em benefícios públicos, diretos ou indiretos, para o bem da comunidade.

Veja o currículo dos homenageados:

22/06, quarta, 20 horas

Paulo César Pelisser Maciel – O homenageado recebeu o Título de Cidadão Benemérito por meio da lei municipal nº 13.048/2020, do ex-vereador Péricles Deliberador. Filho de José Ferreira Maciel e Aparecida Pelisser Carraro Maciel, nasceu em Londrina em 18 de janeiro de 1968. O homenageado cresceu junto com seus irmãos, Márcia e Anderson, em um sítio de cinco alqueires de terra, localizado no Patrimônio Usina Três Bocas, onde passou a ajudar o pai no trabalho diário. Foi no ambiente rural que se viu realizado, pois gostava da lida com o gado, sobretudo a ordenha das vacas. Com o pai, o homenageado trabalhou por anos na leiteria, chegando a tirar mais de mil litros de leite diariamente na ordenha a mão. Paulinho, como é conhecido, casou-se com Sônia Regina Martiolli Sudo e é pai de cinco filhos: Carolina, Fernando, Tiago, Beatriz e Sofia. Com o pai doente, assumiu a leiteria da família e as cotas da Cooperativa Cativa de Londrina. Na Cativa, foi convidado a integrar o Conselho de Lideranças, passando pelo Conselho Administrativo, em uma época em que a cooperativa passava por um período crítico, com possibilidade de que suas instalações, na Rua Bélgica, fossem a leilão – o que não ocorreu graças aos esforços dos cooperados. Na Cativa, também ocupou os cargos de vice-presidente e presidente, tornando-se conhecido como Paulinho da Cativa.

Paulo Fernando Romanholi Constantino – O homenageado recebeu o Título de Cidadão Benemérito por meio da lei municipal nº 13.001/2020, do ex-vereador João Martins. Nascido em Londrina em 7 de julho de 1961, Paulo Fernando Romanholi Constantino é filho de Nair Romanholi e Vitório Constantino. É pastor evangélico, teólogo e pós-graduado em Missões Urbanas pela Faculdade Teológica Sul Americana. Fundou, em 1991, o Centro de Assistência e Recuperação de Vidas Morada de Deus, entidade sem fins lucrativos destinada a atender usuários de drogas e álcool na modalidade Comunidade Terapêutica e que recebeu da Câmara de Londrina o Título de Utilidade Pública, por meio da lei municipal nº 4.884/1991. Os trabalhos do centro começaram em uma modesta casa de madeira, na Vila Nova, com capacidade de acompanhamento de 16 internos do sexo masculino. Após passar por outras três sedes, a Comunidade Terapêutica passou a atuar, em 2018, em uma chácara no bairro Limoeiro, onde, em 2019, já apresentava capacidade para 104 atendimentos em regime de internação. Em 2017, o centro também passou a ofertar vagas na modalidade de acolhimento institucional de pessoas em situação de rua, em parceria com o Município de Londrina. Paulo Fernando Romanholi Constantino também contribuiu para a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas.

Grupo Salus - Saúde Londrina União Setorial – O grupo recebeu a Medalha Ouro Verde pela lei municipal nº 13.041/2020, do vereador Jairo Tamura (PL). Formado pela união de hospitais, universidades, empresas e associações, foi criado em 2009 para fortalecer o setor de saúde em Londrina como polo de excelência, a partir da integração da cadeia produtiva. Entre outras ações, destaca-se a atuação do grupo no planejamento do Polo de Saúde de Londrina e para a implementação do Centro de Tecnologias e Inovação em Saúde (Cetis). No âmbito do mercado, ressalta-se a atuação no Conecta Saúde, com encontros bimestrais de conteúdo, capacitações para indústrias e empresas de serviços de saúde, rodadas de negócios, inovação e oportunidades da área da saúde e promoção de Maratonas de Inovação (Hackathons e Startup Challenge) no Hospital Evangélico, na Santa Casa e no Hospital do Câncer de Londrina.

Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cavaleiros da Paz nº 25 – Recebeu a Medalha Ouro Verde pela lei municipal nº 12.960/2019, do ex-vereador Péricles Deliberador. A loja Cavaleiros da Paz nº 25, da Ordem Maçônica, participa da promoção de eventos sociais e filantrópicos desde 1969. Entre outras atividades, a instituição auxiliou em campanhas do agasalho destinadas a famílias carentes, participou do Clube dos Doadores de Sangue de Londrina, ajudou a criar o Conselho de Segurança de Londrina, patrocinou palestras de cunho educativo e social a membros do seu quadro e a convidados, e trabalhou para a reativação e manutenção do Instituto Londrinense de Instrução e Trabalho para Cegos, hoje denominado Instituto Roberto Miranda. A instituição foi declarada de utilidade pública pela lei municipal nº 3.484, de 16 de agosto de 1982.

Associação Promocional Londrina Viva (Prolov) – Recebeu a Medalha Ouro Verde pela lei municipal nº 12.908/2019, do vereador Roberto Fú (PDT). A Associação Promocional Londrina Viva (Prolov) é uma entidade civil de caráter assistencial, sem fins fins econômicos, que acolhe gratuitamente homens com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. A gratuidade é possível por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, além de convênios firmados com o governo federal e o Município de Londrina. A entidade oferece cinco refeições diárias, itens de higiene e acompanhamento social, psicológico, psiquiátrico e espiritual. A utilidade pública da Prolov foi reconhecida pela lei municipal nº 10.052, de 21 de setembro de 2006.

29/06, quarta, 20 horas

Estacenter Parking – Recebeu a Medalha Ouro Verde pela lei municipal nº 12.676/2018, do vereador Jairo Tamura (PL). Fundada em 1991, a Estacenter Parking administra estacionamentos e tem como objetivo oferecer segurança e valorização aos empreendimentos e facilitar a mobilidade urbana eficiente. A empresa também desenvolve ações de cunho social. Dentre os beneficiados pela homenageada, está o Centro de Atendimento Integração à Criança, que recebeu recursos na área audiovisual e foi contemplada com a criação do Laboratório de Informática, e o Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia.

Vinicius Frigeri/Asimp/CML