Em Londrina, debate sobre a atuação do Ministério Público do Paraná no combate ao racismo reúne procurador de Justiça e promotores de Justiça

Quatro integrantes do Ministério Público do Paraná participam na quarta-feira da próxima semana (28 de outubro), às 9 horas, de uma live promovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e pelo Laboratório de Cultura e Estudos Afro-brasileiros (Leafro) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Com o tema “O Ministério Público no Combate ao Racismo”, o encontro virtual contará com a participação do procurador de Justiça Paulo César Vieira Tavares, fundador e ex-coordenador do Grupo de Trabalho (GT) de Combate ao Racismo de Londrina, e dos promotores de Justiça Susana Broglia Feitosa de Lacerda, que atualmente coordena o GT, Amanda Ribeiro dos Santos (de Jaguapitã) e Renato dos Santos Sant’Anna (de Centenário do Sul), sendo mediado pela professora Maria Nilza da Silva, coordenadora do Neab-UEL.

Essa será a terceira de uma série de lives programadas para debater “Relações raciais e a população negra: desafios contemporâneos”. Todos os encontros são transmitidos pelo canal do Neab no Youtube. A promoção tem apoio do GT de Combate ao Racismo de Londrina, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e do Núcleo Regional de Ensino de Londrina.

Temas

O primeiro debate, realizado em setembro, tratou do racismo como substrato para mortes de jovens negros. Na próxima quinta-feira, 22 de outubro, ocorrerá o segundo encontro, com o tema “O desafio da educação das relações étnico-raciais na atualidade”. O debate com participação dos membros do MPPR será o último de outubro. Em novembro, estão agendados outros três encontros, nas seguintes datas: dia 4, às 9h30, com o tema “As ações afirmativas e os Neabs das universidades do estado do Paraná”, dia 18, às 16 horas, sobre “Musicalidades negras: raça, cultura e resistência”, e dia 25, às 19 horas, com o tema “Relação Brasil e Angola: lutas, independência e cultura, a figura de Agostinho Neto”.

