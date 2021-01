Em Londrina, deputado Cobra Repórter visita prefeito e conversa sobre projetos junto ao Estado

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia, esteve na segunda-feira (11) com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, quando trataram dos projetos do município que estão em andamento junto ao Governo do Paraná. Mais um vez, o deputado colocou seu mandado à disposição da cidade.

“Conversamos sobre as obras em andamento na cidade e os projetos que tramitam junto ao Estado. Reafirmei ao prefeito Marcelo que pode contar comigo para acompanhar e agilizar o andamento destes projetos, pois Londrina é uma das cidades que precisa e merece investimentos. Com a ajuda do Governo do Estado, muitas outras obras ainda virão e, como vice-líder do governo, atuarei forte na cobrança para que Londrina seja sempre atendida”, reforçou Cobra Repórter.