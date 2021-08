Em Londrina, governador afirma que tecnologia 5G vai revolucionar o agronegócio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta da apresentação de soluções tecnológicas para o agronegócio que se beneficiarão do 5G. Londrina é a primeira cidade do Sul do Brasil a receber as antenas.

A tecnologia das telecomunicações vive mais um momento de expansão e o Paraná já se prepara para dar mais esse salto para o futuro. Ontem (12), em Londrina, no Norte do Estado, o governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da apresentação de soluções tecnológicas para o agronegócio que se beneficiarão do 5G. A iniciativa faz parte da série de projetos-piloto de conectividade promovida pelo Ministério das Comunicações (Mcom).

Fizeram a apresentação a empresa Nokia, a operadora Sercomtel e a Embrapa Soja, que sediou o evento. Também participaram da ação o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Segundo Ratinho Junior, esta é mais uma demonstração de que o agronegócio está cada vez mais integrado à alta tecnologia. “A agricultura saiu da enxada para a tela dos smartphones. O 5G é uma grande transformação, uma verdadeira revolução tecnológica. Para o agronegócio, especificamente, o 5G vai ajudar a elevar a agricultura de precisão que o Paraná já faz, consolidando cada vez mais o Estado como um dos maiores produtores de alimentos do mundo”, afirmou.

O governador ainda lembrou que o Paraná é entusiasta da inovação tecnológica, principalmente na aplicação dela para tornar o trabalho do campo mais eficiente, rentável, sustentável e dinâmico.

“O 5G vem na esteira de outras grandes ações que impactam positivamente nosso agronegócio, como a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. Um dos próximos objetivos é fazer com que o Paraná passe de um grande produtor para também um grande beneficiador do que é produzido, industrializando o que sai do campo e vendendo para o mundo”, explicou Ratinho Junior.

Segundo o ministro Fábio Faria, um dos papéis do poder público é exatamente induzir o desenvolvimento e promover a evolução do setor produtivo. “O agronegócio é o motor da economia brasileira, foi ainda mais essencial durante a pandemia, e com o 5G podemos ter avanço de até 20% no PIB do agro ao ano”, disse.

“Viajamos ao Exterior para conhecer a experiência de outros países na aplicação dessa tecnologia, e temos certeza que a implementação do 5G por aqui vai fazer do Brasil uma potência em diversos setores”, acrescentou.

O ministro ainda afirmou que o Tribunal de Contas da União (TCU) vai votar ainda em agosto o edital do leilão do 5G. Segundo ele, a expectativa é de que até a metade de 2022 todas as capitais do Brasil já tenham essa tecnologia à disposição.

A ministra Tereza Cristina destacou a força do agronegócio brasileiro e demonstrou otimismo com a integração cada vez mais intensa da tecnologia no campo. “O agricultor vai estar conectado e recebendo as tecnologias mais avançadas no Brasil. Teremos uma atenção grande com os pequenos agricultores, prestanto assistência técnica e democratizando o acesso à tecnologia, para que todos possam ampliar sua capacidade de geração de renda”, afirmou.

A iniciativa em Londrina faz parte da série de projetos-piloto de conectividade promovida pelo Ministério das Comunicações (Mcom). Foto: José Fernando Ogura/AEN

Londrina

Londrina é a primeira cidade do Sul do Brasil a receber as antenas do 5G. O prefeito Marcelo Belinati disse que a cidade se orgulha de poder receber esse projeto-piloto. “O 5G vai transformar a evolução tecnológica, trazer desenvolvimento para a indústria, agronegócio, educação, saúde e qualidade de vida”, salientou. Além de Londrina, Rondonópolis (MT) e Sorocaba (SP) também receberam antenas dentro dessa iniciativa do Ministério das Comunicações.

Durante a atividade, os participantes puderam conhecer soluções em desenvolvimento e iniciativas já disponíveis, impactadas positivamente pela qualidade da conexão 5G no campo. Em uma das demonstrações, um médico veterinário realizou uma consulta digitalizada, utilizando um óculos de realidade virtual e conversando, em tempo real, com dois profissionais que estavam em Curitiba para pedir auxílio no atendimento.

Também foi feita uma demonstração da utilização de drones com câmeras de alta resolução para realizar o monitoramento da lavoura de soja, com velocidade e capacidade de transmissão de dados maior por meio da tecnologia 5G.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, esse aumento na precisão é fundamental para a evolução do trabalho no campo.

“O 5G nos permite o ultra refinamento da agricultura de precisão. Isso poupa recursos, permite fazer mais com menos, até mesmo tratar planta por planta quando for necessário”, explicou. “Mesmo o esforço físico, o trabalho penoso, será reduzido, melhorando a qualidade de vida de quem trabalha no campo e também de quem consome essa produção. O futuro está chegando, e que bom que está chegando”.

Embrapa

A atividade foi realizada na Vitrine de Tecnologias da Embrapa, e incluiu um circuito em estações para a apresentação de diversas aplicações do 5G no campo, como em máquinas autônomas, segurança patrimonial e monitoramento de pragas da soja, entre outros. Os pilotos envolvem regiões urbanas específicas e áreas rurais que, normalmente, têm conectividade limitada.

No agronegócio, os testes são realizados com a colaboração do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além de Sercomtel, Nokia e Embrapa Soja, participaram das demonstrações o Senai, Klabin, Cocamar, Cooperativa Integrada, Masterseg e as startups Doroth, Agribela, Alvaz, Trace Pack e E-Aware Technologies.

5G pode ajudar PIB do agro ao ano a crescer 20% ao ano. Foto: José Fernando Ogura/AEN

Presenças

Acompanharam o evento os secretários de Estado da Comunicação Social e Cultura, João Debiasi, e do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega; o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange; o superintendente geral de Inovação do Paraná, Marcelo Rangel; o presidente da Embrapa, Celso Moretti; o CEO da Nokia no Brasil, Ailton Santos; o presidente da Sercomtel, Márcio Tiago Arruda; o presidente do Conselho Administrativo da Companhia, Helio Costa; a senadora Soraia Tronic; os deputados federais Sérgio Souza, Evair de Mello, Luiza Canziani, Pedro Lupion, Filipe Barros, coronel Armando, Felício Laterça e Margareth Coelho; e os deputados estaduais Cobra Repórter, Tiago Amaral, Alexandre Curi e Ricardo Arruda.

AEN