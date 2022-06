Em Londrina, ministro da Saúde visita hospitais e elogia trabalho do Governo do Estado

O secretário estadual da Saúde, César Neves, acompanhou uma visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Londrina, no Norte do Estado, ontem (3). Eles visitaram o Hospital do Câncer, a Santa Casa e o Hospital Universitário (HU).

O secretário estadual da Saúde, César Neves, acompanhou uma visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Londrina, no Norte do Estado, nesta sexta-feira (3). Eles visitaram o Hospital do Câncer, a Santa Casa e o Hospital Universitário (HU), além de conversarem sobre o status da pandemia e das campanhas de imunização em andamento.

O Governo do Estado formalizou, recentemente, um repasse de R$ 3 milhões para obras de reforma e expansão da Santa Casa, além de incremento financeiro para o tratamento da oncologia ao Hospital do Câncer, bem como ampliação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no HU para o enfrentamento da pandemia, que hoje conta com 96 leitos.

Queiroga elogiou bastante o HU da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que é uma das unidades do Estado referência para a região. "Agradeço todo o suporte que recebemos ao longo da pandemia e também quero parabenizar a equipe do HU, que jamais fraquejou na luta pela vida. Por isso, o Ministério da Saúde tem todo o interesse em fortalecer ainda mais a capacidade dessa grande unidade", afirmou o ministro.

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado foram reconhecidos pelo ministro. "Tenho certeza que o ministro teve uma impressão muito positiva do Paraná, assim como já vinha notando há tempos. Essa relação com o Ministério da Saúde é transformadora e tem nos permitido investir, cada dia mais, nos serviços de todo o Estado", disse o secretário estadual.

Em relação à pandemia, eles conversaram sobre a expectativa de ampliar a vacinação de quarta dose contra a Covid-19 para a população com menos de 60 anos, o que já foi até sinalizado pelo ministro dessa semana, apesar de ainda não haver confirmação oficial. O Estado seguirá as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Também estiveram presentes na visita o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a deputada federal Luísa Canziani, além da direção dos hospitais.

AEN