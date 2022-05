Em maio, Câmara de Londrina realiza solenidades para entrega de homenagens

Nos dias 6, 12, 20 e 25 serão homenageadas pessoas com atuação de destaque no município

Neste mês de maio, a Câmara Municipal de Londrina (CML) realizará quatro solenidades para entrega de homenagens, sendo uma delas coletiva. Os eventos serão realizados na Sala de Sessões do Legislativo, abertos ao público e terão transmissão pelas mídias sociais do Legislativo.

Hoje, 6, às 20 horas, o maestro e violinista Roney Sterza Marczak receberá o Título de Cidadão Benemérito e o Diploma de Reconhecimento Público.

Durante a sessão ordinária do dia 12, às 14h45, serão entregues Diploma de Reconhecimento Público ao cabeleireiro e empresário Lincoln Tramontini, à professora Martinha Clarete Dutra dos Santos, ao empresário José Luiz Massaro e à líder comunitária Antonia Aparecida Carlos Striki.

Em 20 de maio, às 20 horas, Diva Euclides Correia receberá o Título de Cidadã Honorária.

Já no dia 25, também às 20 horas, o padre José Rafael Solano será condecorado com o Título de Cidadão Honorário.

As homenagens

Em Londrina podem ser concedidos quatro tipos de honrarias, conforme a lei nº 11.538, de 19 de abril de 2012: Título de Cidadão Honorário, Título de Cidadão Benemérito, Medalha Ouro Verde e Diploma de Reconhecimento Público.

O Título de Cidadão Benemérito destina-se a pessoa nascida em Londrina e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade.

O Título de Cidadão Honorário destina-se a pessoa que não nasceu em Londrina e que tenha se distinguido por feitos excepcionais em qualquer ramo de atividade, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, pela concessão de benefícios de excepcional relevância ao município ou por notáveis feitos públicos em prol da comunidade.

Já o Diploma de Reconhecimento Público destina-se a agraciar pessoa física ou jurídica que, pela sua atuação ou pela sua qualidade humana, cívica, intelectual, política ou profissional tenha se destacado em âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional.

Veja o currículo das pessoas homenageadas:

Roney Sterza Marczak – 06/05, sexta, 20h - O maestro e violinista receberá dois títulos propostos pelo vereador Nantes (PP): o de Cidadão Benemérito (lei municipal nº 12.973/2019) e Diploma de Reconhecimento Público (requerimento nº 198/2017). Nascido em Londrina, o homenageado iniciou os estudos em música aos 6 anos de idade, dividindo-se entre Londrina, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Como bolsista, graduou-se em Música em Freiburg im Breisgau, Alemanha, e cursou pós-graduação e mestrado em Berna, na Suíça. Conforme a justificativa do projeto de lei, venceu 11 concursos nacionais e internacionais de música, atuou em orquestras na Europa e foi professor na Alemanha e Suíça. Foi convidado pelo Vaticano para apresentação de violino solo em missa solene presidida pelo Papa João Paulo II, em Roma. Foi diretor artístico-pedagógico do 24º Festival de Música de Londrina. Em 2001 fundou a Escola de Música Sol Maior, que oferece bolsas de estudo para alunos carentes. Autor de obras para diferentes formações e estilos, é membro da Academia de Cultura do Paraná.

Lincoln Tramontini – 12/05, quinta, 14h45 - O homenageado receberá o Diploma de Reconhecimento Público apresentado pelo vereador Jairo Tamura (PL) por meio do requerimento nº 210/2019. Cabeleireiro desde 1988 e empresário no ramo de beleza desde 1992, o homenageado teve influência da mãe, Olga, também cabeleireira. Foi no salão dela que atendeu os primeiros clientes, após concluir cursos na área. Posteriormente, atuou como funcionário em salões de Londrina e São Paulo. Em 1992 montou o próprio estabelecimento. Realizou trabalhos sociais, como as campanhas “Dê um corte no frio” e “Dê um corte na fome”, com o intuito de arrecadar donativos para famílias carentes, em parceria com o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar). Em 2006 participou da fundação do Núcleo de Salões de Beleza da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). No ano seguinte foi convidado a ingressar em uma das mais importantes associações de mestres cabeleireiros do mundo, a Intercoiffure Mondial, e passou a fazer apresentações e participar de congressos internacionais. É membro do conselho de ética da entidade e atua no Education for Life, programa social para formação de profissionais em lugares em situação de miséria, drogas e prostituição infantil.

Martinha Clarete Dutra dos Santos – 12/05, quinta, 14h45 - A professora será agraciada com o Diploma de Reconhecimento Público proposto pelo ex-vereador Amauri Cardoso, por meio do requerimento nº 178/2020. A homenageada é pesquisadora em Educação, com ênfase na educação inclusiva, na identificação, planejamento e aplicação pedagógica dos recursos de tecnologia assistiva. Tem experiência na formulação e gestão de políticas públicas educacionais, assim como na docência de níveis básico e superior. Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, em 1992, possui mestrado em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em 1999 tornou-se professora do ensino fundamental do Município de Londrina e, em 2003, docente de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Educação do Paraná. Entre 2009 e 2016 foi diretora de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação Especial do então Ministério da Educação e Cultura (MEC). Também tem atuação no Fórum Nacional de Educação, Conselho Técnico Científico da Educação Básica, Conselho Técnico de Inovação Social, Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva, Comitê Brasileiro de Tecnologia Assistiva, dentre outros colegiados. É vice-secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina, na gestão 2021-2023.

José Luiz Massaro – 12/05, quinta, 14h45 - O empresário receberá o Diploma de Reconhecimento Público, solicitado pelo ex-vereador Péricles Deliberador por meio do requerimento nº 10/2020. Nascido em Londrina, em 22 de março de 1961, o homenageado começou ainda jovem a trabalhar na serraria da família, na construção de pequenas casas e em ações sociais e solidárias, como a Conferência Vicentina. Em 1981, casou-se com Edna Teixeira Ferreira Massaro, com quem tem três filhos: Renato, Renan e Flávia. Foi presidente da Associação de Bairros do Alto do Igapó e diretor de obras da construção da Paróquia São Vicente de Paulo, entre outras atividades. Há mais de 30 anos atua no ramo da construção civil, com mais de 700 unidades construídas, entre casas, apartamentos e empreendimentos comerciais.

Antonia Aparecida Carlos Striki – 12/05, quinta, 14h45 - A homenageada será condecorada com o Diploma de Reconhecimento Público proposto pelo vereador Roberto Fú (PDT) por meio do requerimento nº 52/2020. Nascida em 8 de maio de 1946, em Londrina, a homenageada começou sua atuação comunitária na Comunidade Água da Cegonha, com catequese e grupos de oração. Juntamente com o esposo, participou do Conselho Municipal de Saúde, foi presidente da Associação de Moradores do Jardim Igapó e lutou pela implantação do Hospital da Zona Sul. Na área social, cuidou do bazar da creche do Conjunto Jamile Dequech, ajudou na fundação da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Londrina, atuou por mais de 20 anos na Pastoral Social e participou da criação de atividades para idosos, como grupo de artesanato e ginástica.

Diva Euclides Correia – 20/05, sexta, 20h - A homenageada receberá o Título de Cidadã Honorária por meio da lei municipal nº 12.803/2018, do vereador Eduardo Tominaga (PSD). Nascida em Bananeira, Bahia, em 11 de junho de 1944, Diva Euclides Correia chegou em Londrina em 1947. Passou a dar aulas de pintura em tecido e fundou a Associação das Mulheres Trabalhadoras, que oferecia cursos de pintura e costura. Em 2006 criou no Jardim São Marcos, região sul de Londrina, o Projeto Associação Recrutando Vidas (Aprorev), que atende aproximadamente 70 crianças e adolescentes com aulas de música, esportes, inglês, cidadania e educação cristã. A iniciativa venceu o 3º Prêmio Londrina de Cidadania, ofertado pelo Observatório de Gestão Pública.

Pe. José Rafael Solano – 25/05, quarta, 20h - O religioso receberá o Título de Cidadão Honorário proposto pelo ex-vereador José Roque Neto por meio da lei municipal nº 13.140/2020. O homenageado nasceu em 12 de julho de 1969, na cidade de Neiva, na Colômbia, e é o primogênito de três filhos. Desde criança se dedicou aos livros, com especial interesse por Geografia e História. Aos 18 anos ingressou no seminário e, aos 25, chegou em Londrina para experiência em uma missão. Em 1995, graduou-se em Teologia pela Pontificia Universidad Javeriana, na Colômbia e no ano seguinte foi ordenado sacerdote na Arquidiocese de Londrina. Posteriormente, tornou-se reitor do Seminário Paulo VI. Após passar cinco anos estudando na Europa, tornou-se especialista em Bioética, mestre e doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e pós-doutor em Teologia Moral e Familiar pelo Pontifício Instituto João Paulo II de Roma. Atualmente é pároco da Catedral Metropolitana de Londrina, consultor da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e professor de Teologia Moral e Bioética na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em outras instituições.