Em meio à pandemia, Kroton abre vagas na área de tecnologia em Londrina

Oportunidades são para desenvolvedores nos escritório da cidade; salários chegam até R﹩8 mil, além de participação nos lucros

A crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus tornou ainda mais árdua a busca por postos de trabalho no país. No segundo trimestre deste ano, a taxa de desemprego alcançou a marca de 13,3%, segundo o IBGE. Mas um segmento tem ficado na contramão desse cenário: o de tecnologia. E a Kroton, braço B2C de ensino superior da Cogna, maior grupo educacional do país, está com oportunidades na área.

São vagas para desenvolvedores NodeJS, React,.NET, Java e para Scrum Master, de diferentes níveis de experiência, nos escritórios de Londrina, no Paraná, e em Valinhos, no interior de São Paulo, onde fica o hub de transformação digital da empresa. Os salários chegam a R﹩ 8 mil, dependendo da vaga, e incluem participação nos lucros.

De acordo com a companhia, a seleção é dividida em três etapas: entrevista com o RH, desafio técnico e entrevista com o gerente do setor. E o candidato não precisa sequer sair de casa para participar, já que todo o processo está sendo feito via plataforma online.

"Além de trabalhar numa empresa que valoriza os colaboradores, promove um ambiente diverso e colaborativo em que as pessoas são incentivadas a serem como elas são de verdade, os selecionados terão a chance de atuar em torno de um propósito: ampliar o acesso à educação de qualidade a um número cada vez maior de brasileiros", destaca Marisa Nikaedo, Gerente de Consultoria Interna Sr. da Kroton.

Além do salário, os colaboradores poderão ter benefícios como: assistência médica e odontológica (opcional); vale refeição ou alimentação (no caso de Valinhos, há restaurante no local), vale transporte, seguro de vida, Gympass, auxílio educação (cursos de graduação e pós-graduação nas marcas Kroton) e clube de benefícios com descontos nos parceiros.

Para saber mais detalhes sobre as vagas e se candidatar, acesse: http://jobs.kenoby.com/kroton

Victor Moraes/Asimp