Em reunião com setor produtivo de Londrina, governador anuncia edital da duplicação da PR-445

O edital da obra de restauração e duplicação do trecho entre Mauá da Serra ao distrito de Lerroville, em Londrina, tem publicação prevista para esta sexta-feira (13) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). No encontro, governador ressaltou outros investimentos realizados na região.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, ontem (12), a duplicação de um novo trecho da PR-445, que vai de Mauá da Serra ao distrito de Lerroville, em Londrina. O comunicado foi feito durante um encontro com entidades do setor produtivo da região na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil).

“Hoje tivemos a oportunidade de debater com a sociedade civil organizada de Londrina, que é muito atuante na cidade. Fizemos uma apresentação dos volumosos investimentos que o Governo do Estado tem feito na região”, afirmou o governador.

“E um deles é que teremos, em alguns dias, o anúncio da licitação da duplicação da PR-445, uma rodovia extremamente importante que foi feita nas décadas de 1960 e 1970 e nunca foi duplicada. Estamos prontos para licitar essa obra gigantesca”, acrescentou.

O edital da obra de restauração e duplicação do trecho deve ser publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) até a semana que vem. O trecho tem 27 quilômetros de extensão, e o investimento é estimado em mais de R$ 200 milhões. O edital seguinte, de Lerroville a Irerê, também será lançado em breve.

O projeto integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Durante o encontro, o governador também destacou a importância de ter um diálogo com o setor produtivo da cidade. “Londrina indo bem ajuda o Paraná a ir bem. Essa parceria com empresários e autoridades ajuda a fortalecer essa união em defesa da cidade, e faz com que os projetos andem mais rápido”, indicou Ratinho Junior.

Marcia Manfrin, presidente da Acil, celebrou a nova relação direta que o grupo de entidades está desenvolvendo junto ao Estado. “Estamos muito felizes em receber o governador dentro de uma base relacional que estamos construindo entre município, setor produtivo e Governo do Estado com o objetivo de estreitarmos ainda mais as nossas relações em prol do desenvolvimento da cidade”, ressaltou.

“Estamos com uma pauta pré-ajustada a cada 90 dias com o governador, e isso faz com que Londrina cresça em termos de proposição de projetos, que é o que faz a grande transformação”, acrescentou.

Investimentos

Entre os demais investimentos do Governo do Estado que foram destacados no evento, estão a construção de 643 casas populares e a autorização para a licitação de um condomínio do idoso do programa Viver Mais Paraná, anunciados na última visita do governador à cidade, em maio. “Os investimentos são volumosos na área da construção civil, com a construção de centenas de casas populares dentro do projeto Casa Fácil”, pontuou Ratinho Junior.

Na infraestrutura, o governador também ressaltou a construção do Viaduto da Bratislava, obra em andamento que reúne R$ 13,5 milhões em investimentos. A trincheira se localiza no quilômetro 163 da BR-369, em Cambé, e tem previsão de entrega para maio de 2022. “Esse viaduto liga as cidades de Cambé e Londrina e era um grande problema para a cidade. Agora, os usuários vão poder circular por esse trecho com muito mais segurança”, ressaltou o governador.

Hospital Do Câncer

Durante o evento, o governador também recebeu uma homenagem de representantes do Hospital de Câncer de Londrina. O presidente do hospital, Francisco Ontivero, e a diretora institucional, Mara Fernandes, destacaram o apoio do Governo do Estado durante o período crítico da pandemia do coronavírus.

“Durante esses dois anos e meio de gestão, o governador tem estado presente junto ao hospital, principalmente nessa época tão difícil da pandemia. Nunca a saúde teve tantos desafios como neste ano. E para que a gente pudesse continuar atendendo nossos pacientes e dando todo o apoio necessário com tamanhos desafios, é necessária a contrapartida de quem está nos governando”, ressaltou a diretora.

O hospital é uma das instituições parceiras da Secretaria de Estado da Saúde para o fornecimento de serviços. Com isso, a secretaria destina recursos para para custear tratamentos, programas e internações, por exemplo.

