Employer abre mais de 60 vagas em Londrina, no Paraná

Oportunidade de emprego é o que não falta em Londrina, Paraná. Nesta semana a Employer, uma das maiores empresas de RH do país que oferece tecnologia e serviço de recursos humanos, anuncia 66 novas vagas.

As vagas são para candidatos que moram em Londrina ou Cornélio Procópio, maiores de 18 anos, com disponibilidade em escalas de turno e para início imediato. A empresa oferece faixa salarial das vagas entre R﹩ 2.600,00 e 15.000,00, e benefícios como plano de saúde Unimed, plano odontológico, convênio com farmácias, refeitório no Local e PLR.

Confira abaixo as vagas:

• 20 Vagas de analista administrativo - Necessário ter curso superior em engenharia elétrica ou mecânica;

• 29 Vagas de assistente administrativo;

• 9 Vagas para assistente administrativo PCD;

• 1 Vaga de comprador pleno - Necessário ter inglês intermediário;

• 1 Vaga de analista financeiro sênior - Necessário ter inglês fluente;

• 1 Vaga de supervisor fiscal - Necessário ter inglês fluente;

• 1 Vaga de supervisor contábil - Necessário ter inglês fluente;

• 1 Vaga de analista contábil - Necessário ter inglês avançado;

• 1 Vaga de supervisor de manufatura - Necessário ter inglês fluente;

• 1 Vaga de gerente de controladoria executivo - Necessário ter inglês fluente;

• 1 Vaga de gerente de tesouraria - Necessário ter inglês fluente.

Robson Bini, Gerente Regional da Employer em Londrina, comenta que as regiões estão com grandes oportunidades de emprego, porém o que falta é mão de obra. "No momento oferecemos 66 vagas de trabalho e sempre estamos com vagas em aberto na região, mas falta mão de obra. Muitas pessoas perderam seus empregos por conta da pandemia e agora é o momento certo para quem busca uma oportunidade de trabalho, principalmente com a vacinação da população adulta que surpreende positivamente o mercado de trabalho", comenta.

Interessados nas vagas ofertadas devem encaminhar seu currículo atualizado no whatsApp (43) 3323-9021 ou através do email nancybregues@employer.com.br com a descrição da vaga no assunto.