Empreendedor londrinense é destaque em prêmio global que reconhece líderes disruptivos

Antonio Eduardo Ribeiro foi um dos cinco finalistas da América Latina, na categoria “Estrategista de Negócios Sustentáveis”, do Globant Awards Digital Disruptors

O empreendedor londrinense, CEO da Web Bula, Antonio Eduardo Ribeiro, foi um dos cinco finalistas da categoria “Estrategista de Negócios Sustentáveis”, do Globant Awards Digital Disruptors, premiação internacional que reconhece líderes da revolução digital. A cerimônia de premiação foi realizada em 30 de junho, na cidade que é a sede da empresa organizadora, a Globant, em Buenos Aires, na Argentina, e transmitida aos participantes de forma virtual.

A Globant é uma empresa unicórnio de tecnologia, presente em 16 países, que atua na transformação de organizações para um futuro digital e cognitivo. O Globant Awards se consolidou como um dos prêmios mais relevantes do segmento e revela ao mercado as iniciativas mais inovadoras no ambiente digital. Em 2021, foram mais de 2 mil inscritos do mundo todo. Vinte e dois líderes disruptivos foram reconhecidos nos Estados Unidos e Canadá, Ásia e Europa, América Latina e Brasil.

Antonio Eduardo Ribeiro foi finalista na categoria “Estrategista de Negócios Sustentáveis”, que caracteriza os líderes que prosperam em áreas novas e inexploradas, assumindo o jogo da inovação com a tecnologia para alcançar um futuro sustentável, de acordo com a descrição do prêmio. O vencedor da categoria foi Joseph Lee Kulmann, CEO da Pessoalize, empresa com sede em Florianópolis, Santa Catarina. “Fui convidado a me inscrever e, com mais dez empresários, selecionado. Passei para a final desse que é um prêmio muito importante”, comemora Ribeiro.

O reconhecimento não foi pelo trabalho atual como CEO da Web Bula. Ribeiro foi considerado um líder disruptivo por empreender digitalmente em um momento em que a conexão de internet ainda era discada. Em 2002, o empresário, que é cirurgião dentista, foi pioneiro na criação de uma plataforma de Ensino a Distância (EAD) para oferecer cursos de atualização para dentistas, médicos e profissionais da saúde. Com o patrocínio de laboratórios de medicamentos, ele conseguiu dar escala para o negócio.

“Os cursos ensinavam médicos e dentistas a utilizarem de forma correta os medicamentos da indústria farmacêutica. Quando eles concluíam as aulas, os laboratórios se aproximavam com a força de vendas. Era diferente de entregar amostras grátis e os profissionais nem saber como usá-las”, explica. O objetivo principal era evitar o erro médico, causa de milhares de mortes.

Mas, para acompanhar o desempenho dos alunos, não dava só para entregar um CD nas mãos deles. A solução encontrada foi gravar as imagens e vídeos no CD e, quando a mídia era inserida no drive, o computador armazenava a imagem e o texto ficava na web. “Com um plugin, eu monitorava o que era acessado”, conta. O certificado era emitido aos profissionais que cumpriam todas as etapas do curso. O negócio deu tão certo que, em 2012, a plataforma atingiu a marca de 60 mil alunos. “Foi um modelo de educação democrático, que não tinha custo para o profissional”, ressalta.

Hoje, Ribeiro atua como CEO da Web Bula, uma startup que desenvolveu um aplicativo gratuito que liga o paciente ao médico, com histórico de saúde, exames e receitas médicas. A plataforma possui cerca de 4 milhões de usuários e é uma das participantes do programa Capital Empreendedor, do Sebrae/PR. “O programa tem sido um divisor de águas para nós. Abriu a minha mente para avaliar o lado do investidor, corrigir aspectos técnicos de gestão, gostei demais”, afirma.

O consultor do Sebrae/PR, Eduardo Ribeiro Bueno Netto, comemora a participação do empresário no Globant Awards e destaca que Londrina tem um ecossistema forte para a criação e desenvolvimento de negócios tecnológicos e inovadores. “Conseguimos comprovar que não é necessário estar em grandes centros, como São Paulo, para se destacar. Empresários e startups da nossa região são reconhecidos em eventos globais de grande relevância”, aponta.

Asimp/Sebrae/PR