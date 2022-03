Empreendedoras de Londrina recebem capacitação sobre gestão financeira

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ação realizada pela Sala do Empreendedor passou dicas práticas de finanças e promoveu a troca de experiências entre as empreendedoras

Sábado (12), empreendedoras de Londrina se reuniram para troca de experiências na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER). A capacitação “Dona do meu próprio dinheiro”, realizada pela Sala do Empreendedor em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, abordou dicas práticas de finanças e envolveu mulheres que conduzem seus empreendimentos em um bate-papo sobre gestão e desenvolvimento de negócios.

A ação da Sala do Empreendedor trouxe a empresária e consultora de finanças, Analita Soto, para passar às empreendedoras orientações para melhorar a gestão financeira. O encontro contou, também, com a participação da consultora do Sebrae, Liciana Pedroso. O Sebrae é parceiro da Sala do Empreendedor e, ao longo de 2022, trará diversas ações formativas para entregar conhecimento e ferramentas de transformação aos empreendimentos da cidade.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, essa experiência é fundamental. “Quando promovemos esse tipo de ação, além de todo conhecimento que os palestrantes entregam aos participantes, nós estamos contribuindo para a criação de um ambiente de negócios. As empreendedoras que participam trocaram experiências e contatos e, muitas vezes, as dificuldades que uma está passando, outra já superou e tem todas as condições de auxiliar. Dessa forma, criamos uma rede que tem tudo para alavancar esses pequenos negócios”, explicou.

A gerente da Sala do Empreendedor, Marilsa Miranda, pontuou os diferentes serviços que a Sala do Empreendedor oferece. “A Sala é um instrumento para que os micro e pequenos negócios da cidade cresçam. Podemos auxiliar desde a simples emissão de um boleto até uma consultoria especializada, que oferecemos junto com nossos parceiros do Sebrae. Queremos que, cada vez mais, os empreendedores enxerguem na Sala um ponto de apoio e uma ferramenta de desenvolvimento”, disse.

A empresária Analita Soto, que é sócia da startup de soluções contábeis Countfly e foi quem conduziu a capacitação “Dona do meu próprio dinheiro”, reforçou a importância dessa iniciativa. “Para nós, mulheres, além da gestão financeira da empresa, é preciso pensar na gestão do orçamento familiar também. Aprimorar o conhecimento sobre finanças é melhorar a gestão da empresa e contribuir para o bem estar da família”, destaco.

