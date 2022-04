Empreendimento em Londrina concede prêmio internacional de arquitetura à Plaenge

International Property Awards, que é um dos principais prêmios do mercado imobiliário mundial, foi entregue ao empreendimento Artesano

Ontem (20), o prefeito Marcelo Belinati recebeu a visita do gerente regional da Plaenge, Rodolfo Sugeta, em seu gabinete. Sugeta veio divulgar que o empreendimento chamado Artesano, recebeu o maior e mais prestigiado prêmio do mercado imobiliário mundial, o International Property Awards 2021-2022. O condomínio de alto padrão está em construção no alto da Gleba Palhano, na Rua Ernâni Lacerda de Athayde, 433, próximo à Avenida Ayrton Senna e ao Lago Igapó.

O empreendimento londrinense traz diversas inovações em seu projeto. Entre as novidades mencionadas pelo gerente regional da construtora estão o projeto arquitetônico e de paisagismo elaborados por um escritório de Porto Alegre (RS), que desenvolveu a ‘sacada em movimento’ que garantirá vista para ambas vias urbanas. O design de interiores foi pensado por especialistas de Dubai e o projeto luminotécnico desenhado por um grupo de São Paulo (SP); tudo isso unido à localização do imóvel.

Ao todo, serão 50 apartamentos, sendo dois por andar, em um terreno de 4 mil metros quadrados. Cada imóvel terá 340 metros quadrados e está avaliado em R$ 4 milhões. As obras tiveram início em março deste ano. A previsão é que o empreendimento fique pronto em quatro anos, em 2026. Até lá, ele movimentará aproximadamente R$ 200 milhões na cidade apenas na venda dos apartamentos.

Hoje, a construtora tem quatro canteiros de obras em Londrina com cerca de 600 trabalhadores em cada, gerando cerca de 2.400 empregos diretos e indiretos na cidade. “A Plaenge é referência nacional; é a maior construtora do sul do Brasil. Estamos muito felizes com os investimentos que eles estão fazendo em Londrina, porque sabemos da importância deles para o desenvolvimento da cidade. Nós, enquanto Prefeitura, estamos buscando modernizar a legislação, desburocratizar os processos e darmos mais segurança jurídica para os empresários, investidores e para os servidores públicos municipais. Acredito que com a revisão do Plano do Diretor, em que estamos trabalhando, conseguiremos garantir essa segurança para todos”, explicou o prefeito Marcelo Belinati.

Segundo Sugeta, a decisão de participar da premiação internacional adveio do escritório de arquitetura de Porto Alegre, que considerou o potencial do projeto londrinense. A entrega do prêmio foi on-line, devido à pandemia de Covid-19, com transmissão de Londres para todas as cidades com projetos concorrentes.

Para ele, o apoio da Prefeitura de Londrina, principalmente no que tange à desburocratização dos processos é de grande importância, visto que normalmente levam-se de 12 a 15 meses para que todos os trâmites burocráticos sejam feitos. “É um orgulho para nós, londrinenses, ganharmos um prêmio como este, com um produto diferenciado. Em Londrina temos nossa matriz, que dá suporte para todas as demais cidades nas quais estamos expandindo, como São Paulo, Campinas e Porto Alegre. Aqui, tem boas faculdades de engenharia e arquitetura, que nos dão um corpo técnico de suporte muito bom. Isso se reflete na nossa cidade, porque conforme vamos expandindo os negócios, vamos contratando mais profissionais. É geração de empregos e renda, o aumento na arrecadação de impostos para a Prefeitura de Londrina e o fomento da economia. Contamos sempre com o apoio do Município, com o processo de desburocratização, que facilita muito a realização de negócios”, afirmou o gerente regional da Plaenge.

Sobre a empresa

A Plaenge existe desde 1970, quando foi pensada pelo engenheiro Ézaro Fabian. A primeira grande obra da empresa foi a construção da fábrica da Coca-Cola em Londrina em 1971. A empresa já desenvolveu e entregou 410 projetos, em que atendeu mais de 100 mil pessoas. Ela está em 19 estados brasileiros e no Chile. Atualmente, conta com 2.500 colaboradores diretos. A construtora tem imóveis à venda nas cidades de Londrina, Curitiba, Maringá, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Joinville e no Chile.

Estiveram presentes na reunião o vice-prefeito João Mendonça; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; a arquiteta e Gerente de Projetos Urbanísticos e Edificações do Ippul, Ana Luiza Müller Moreira, que representou o presidente do Ippul, Tadeu Felismino; e o assessor da Plaenge, Rodolfo Almeida.

