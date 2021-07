Empregados da Sanepar repassam doações para o Aquece Paraná

Centenas de roupas, sapatos e cobertores serão entregues para a Defesa Civil de Londrina (Sede do 3.º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Londrina – Rua Jaguaribe, 473), nesta sexta-feira (2). As doações são fruto de campanha entre empregados da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. A mobilização é em prol do Aquece Paraná, iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), do Governo do Estado.

Os cobertores foram comprados pela associação de empregados mediante doações voluntárias para desconto em folha de pagamento. As roupas e sapatos são usadas e estão em bom estado de conservação. Os itens serão destinados e a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A campanha, lançada em maio, segue até o dia 26 de julho por todo o Paraná.

Cidadãos de bem podem entregar suas doações em quarteis do Corpo de Bombeiros da sua cidade ou saber quais as entidades mais próximas que necessitam dos itens pelo app Paraná Solidário, disponível para os sistemas Android e iOS. O contato com a entidade é feito pela própria ferramenta, sendo o repasse das doações deve ser negociado entre o responsável pela entidade e o doador.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp