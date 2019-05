Empresa abre 180 empregos em Londrina e já seleciona pessoal

Rede de restaurantes cearense, que inaugura restaurante no Catuaí Shopping este ano, já selecionou parte do pessoal

As obras do novo restaurante do Catuaí Shopping estão a todo vapor. No segundo semestre, a rede Coco Bambu vai inaugurar a sua unidade em Londrina, a segunda no estado do Paraná. A marca, que é cearense, é especializada em frutos do mar e aposta na alta qualidade de seus produtos alia da a um ambiente amplo e sofisticado. O empreendimento gera 180 postos de emprego em Londrina nas mais diversas áreas profissionais.

O sócio-diretor Ronald Aguiar conta que já selecionou 50 funcionários e diz que tem tido facilidade na prospecção de pessoas qualificadas para compor a equipe. “A procura para o preenchimento das vagas está muito forte”, afirma. Até o momento, ele diz que já recebeu mais de mil currículos.

Os cargos com maior demanda por parte do restaurante são para as áreas administrativas, cozinheiros e garçons. Para conquistar uma vaga, Ronald dá dicas sobre o perfil profissional que o Coco Bambu busca. “Pessoas determinadas e com vontade de abraçar projetos de vida”, diz.

O restaurante Coco Bambu do Catuaí Londrina está em obras e será o maior da cidade, com 550 lugares. Para quem se interessou por alguma das vagas, basta enviar o currículo profissional para o endereço de e-mail recrutamento.cblondrina@gmail.com.

Ludmila Hernandes/Asimp