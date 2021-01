Empresa abre as portas nesta terça no Aurora Shopping com perspectiva é de geração de até 200 empregos, físicos e remotos

A RenovRetail, empresa especializada em soluções inovadoras para o varejo, vai inaugurar nesta terça-feira (12), às 16 horas, o seu centro tecnológico no Aurora Shopping, em Londrina. O diretor-geral Álvaro Farana explica que o laboratório terá como foco o desenvolvimento de produtos que “de fato enderecem às questões do dia a dia dos clientes do setor”. A perspectiva é de geração de até 200 empregos, físicos e remotos.

Serão soluções que vão ajudar os varejistas a controlar melhor suas empresas e aumentar a rentabilidade através desses produtos, explica o executivo. “Temos produtos baseados em várias tecnologias, de inteligência artificial (IA), análises preditivas, câmeras inteligentes, machine learning, checklist digital gerenciando automaticamente atividades da loja, sistema PDV, Shop Go, análises baseadas em neurociências.É uma extensa gama de soluções”, detalha o diretor.

A RenovRetail, segundo o executivo, não vai adotar modismos, mas criar opções conforme as necessidades e demandas de seus clientes. Ele afirma que Londrina, foi escolhida para a implantação do centro de soluções tecnológicas pelo seu grande ecossistema de inovação, com startups, apoio do poder público e das universidades e empresas multinacionais instaladas no município. “Esse foi um dos motivos, além do fato importante de termos um grande cliente e parceiro, que é o Grupo Muffato”, diz.

A rede supermercadista, reconhecidamente uma das empresas que mais investem em inovação no País, terá o seu braço “Muffato Labs” incubado na RenovRetail, com uma célula de desenvolvimento e inovação.“Obviamente, como vamos estar dentro do mesmo espaço, no Aurora Shopping, onde a rede tem uma loja Super Muffato Gourmet, isso vai facilitar o desenvolvimento e eventuais testes dos nossos produtos que visam aperfeiçoar a experiência de compras dos clientes e otimizar os processos de gestão da empresa”.

A ênfase inicial é no varejo alimentar, mas o setor de modo geral terá na RenovRetail a oportunidade de encontrar soluções de TI para suas necessidades e demandas. “O fato de estar em um centro de compras será um facilitador para contatos com outros segmentos do comércio, que são clientes potenciais para a empresa”, observa o executivo.

“Lab” no Shopping

A inovação já começa na localização da empresa.“Estamos inovando com a instalação da RenovRetailem um shopping center, um ambiente inclusivo que promove a interação do lab com o público. Embora nosso propósito seja criar ferramentas tecnológicas para o mercado corporativo de varejo, estaremos com as portas abertas - em um local clean, arejado e muito agradável - para todas as pessoas que quiserem conhecer o processo de criação de tecnologia”, diz Farana.

Marcos Crestani, superintendente do Aurora Shopping, diz que o empreendimento consolida a tendência do setor que é abrir espaço para o segmento de serviços. “No caso específico da chegada da RenovRetail ao Aurora, é uma convergência perfeita de propósitos, já que o centro de tecnologia vai oferecer soluções justamente para o varejo, atendendo inclusive outros operadores do Shopping de modo próximo e direto”.

Os parceiros

Farana tem 30 anos de experiência em tecnologia para varejo, incluindo a presidência da Tlantic, uma empresa de tecnologia criada pela rede de supermercados portuguesa Sonae. Além de passagens como vice-presidente de TI na varejista de material de construção Dicico, WalMart Brasil, presidência Construsoftware, empresa varejista do Grupo Construdecor, e atualmente como diretor executivo de outras empresas de tecnologia voltadasao varejo.

O Grupo Muffato, parceiro da RenovRetail na iniciativa, é a quarta maior rede varejista do setor de alimentos do Brasil, com 17 mil funcionários diretos, 10 mil empregados indiretos e 10 milhões de consumidores mensais. Conta com 67 lojas (entre varejo e atacarejo), que estão espalhadas por 25 cidades; cinco Centros de Distribuição; nove postos de combustíveis e dois shoppings centers. O Grupo conquistou o prêmio Advantage/SA Varejo de Colaboração 2020, como a rede supermercadista que mais evoluiu na geração de soluções centradas no consumidor.

Ruth Costa Meira/Asimp