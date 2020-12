Empresa investirá R$ 40 milhões em nova fábrica de adjuvantes na região de Londrina

Rizobacter do Brasil, subsidiária da Bioceres Crop Solutions Corp, investirá R$ 40 milhões em nova fábrica de adjuvantes no Brasil

Investimento para fortalecer a expansão da empresa no Brasil em rápido crescimento do mercado de adjuvantes. A unidade de negócios da Rizobacter do Brasil investirá entre R$ 35 e R$ 40 milhões para construir uma nova unidade de produção de adjuvantes na região de Londrina. A construção da fábrica terá início no primeiro semestre de 2021, com produção prevista para começar no início de 2022.

A produção de adjuvantes na nova instalação incluirá soluções de última geração que estão emergindo do pipeline de desenvolvimento de produtos da Empresa e espera-se que reforcem sua já forte posição de mercado neste segmento de produtos.

Ricardo Yapur, co-fundador da Rizobacter e Diretor da Bioceres, acrescentou: “Como o custo e o impacto ambiental dos agroquímicos continuam crescendo, a demanda por soluções adjuvantes que melhoram a eficiência e a qualidade de sua aplicação está crescendo rapidamente no Brasil e em outros mercados. Ao expandir nossa capacidade de produção de adjuvantes no Brasil, esperamos atender ainda melhor os produtores locais e aproveitar melhor essa oportunidade de crescimento. Por meio de uma rede global de alianças tecnológicas e com forte foco em produtos biológicos e soluções sustentáveis, a Rizobacter desenvolveu uma linha de adjuvantes para aplicações foliares altamente eficientes e ecologicamente corretas, os mesmos benefícios oferecidos por nosso amplo portfólio de inoculantes, tratamentos de sementes e fertilizantes.”

Nilton Elteto, gerente geral da Rizobacter do Brasil disse: “Estamos felizes em contar com o apoio da matriz para investir no Brasil. Desde 2015, passamos de 10 para 65 funcionários e agora com a nova instalação, estaremos perto de 90. O mercado de aplicações eficientes tem crescido e com esta instalação estaremos prontos para fabricar as novas tecnologias de ponta de nosso pipeline.

Bioceres Crop Solutions Corp

A Bioceres Crop Solutions Corp. (NYSE American: BIOX) é uma empresa totalmente integrada de tecnologias de produtividade agrícola projetadas para permitir a transição da agricultura para a neutralidade de carbono. Para fazer isso, as soluções da Bioceres criam incentivos econômicos para que os agricultores e outras partes interessadas adotem práticas de produção mais ecologicamente corretas. A empresa tem uma plataforma de biotecnologia única com tecnologias patenteadas de alto impacto para sementes e insumos agrícolas microbiológicos, bem como soluções de proteção e nutrição de culturas de última geração. Por meio de seu programa HB4®, a empresa está trazendo soluções digitais para apoiar as decisões dos produtores e fornecer rastreabilidade de ponta a ponta para os resultados da produção. Para obter mais informações, visite https://investors.biocerescrops.com