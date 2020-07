Empresa londrinense é selecionada para o maior programa de aceleração do varejo do país

Especializada em doces franceses, a Hachimitsu foi selecionada entre mais de 600 empresas que se inscreveram no brMalls Partners

Escalar um negócio exige do empreendedor habilidades e conhecimentos que vão além dos adquiridos nos cursos de graduação. Contar com a expertise de quem já chegou lá é um privilégio que faz o caminho ser mais seguro. Foi pensando em ajudar empresários a expandir seus negócios que a brMalls, empresa referência no setor de shopping center no Brasil, criou o programa brMalls Partners em parceria com a Endeavor, organização global, sem fins lucrativos com a missão de desenvolver empreendedores que aceleram o crescimento do país.

Na terceira edição, a empresa londrinense Hachimitsu, especialista em doces e sobremesas francesas, está entre as 15 selecionadas para receber mentoria gratuita por seis meses. O dono da marca, Nilo Kato, disse que a mentoria chegou no momento mais oportuno para a empresa. “Temos o sonho de ver nosso negócio crescer, queremos levar a Hachimitsu para mais lugares do Brasil e poder contar o auxílio de mentores da Endeavor e executivos da brMalls foi a melhor notícia que recebemos”, conta entusiasmado.

A Hachimitsu foi selecionada entre mais de 600 empresas que se inscreveram para o programa esse ano. A marca nasceu em 2005 depois que Kato e sua esposa retornaram do Japão, onde aprenderam a técnica e a receita dos doces, caracterizados por sabor mais suave. “Quando fundamos a empresa não tínhamos nenhuma experiência como empreendedores. Implantamos um conceito novo na cidade, um doce menos doce. O londrinense foi aceitando, se adaptando a um novo paladar e a empresa começou a crescer”, relembra.

Hoje a Hachimitsu conta com seis unidades em Londrina, uma delas no Catuaí Shopping, que é administrado pela brMalls, e uma em Maringá.

Inovação no varejo

As operações escolhidas para o programa em 2020 foram classificadas como scale-ups, com potencial de alto crescimento e modelo escalável, segmento importante para a geração de empregos e de inovação no Brasil.

Nos próximos seis meses, os empreendedores participarão de uma série de mentorias, individuais e coletivas, com mentores da Endeavor e executivos da brMalls, sem custo para as marcas. O objetivo é realizar um diagnóstico dos principais desafios de cada operação e contribuir para o crescimento sustentável, considerando o atual cenário com os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus no varejo brasileiro.

“Esse programa é importante para oxigenar o varejo, trazendo novos produtos e soluções para os shoppings centers, de modo especial. As scale-ups são motores para o crescimento de empregos e de inovação no Brasil. Sem dúvidas essas empresas vão ser extremamente significativas para a retomada da economia do país no período posterior à pandemia”, acredita Diego Peralta, superintendente do Catuaí Shopping Londrina.

Em 2019, as empresas que participaram da 2ª edição do programa tiveram mais de 100 horas de mentoria e apresentaram cerca de 70% de crescimento médio, além de 46% de crescimento no número de funcionários.

