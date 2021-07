Empresa londrinense lança primeiro dropshipping automotivo do Brasil

Fabricante de produtos de fricção vai abrir portfólio para que autopeças sejam intermediárias nas vendas online para o consumidor final

A empresa londrinense OriginALLparts lançou, na quinta-feira (15), o primeiro dropshipping do setor automotivo do Brasil. A plataforma, desenvolvida com apoio do Sebrae/PR, será aberta inicialmente para a carteira de clientes, composta por lojas de autopeças. O dropshipping é um método de vendas no varejo que não exige a manutenção de estoques de produtos pelo vendedor. O dono do e-commerce atua como um intermediário para a compra e fica responsável apenas pelo marketing e vendas. Todos os processos de reserva e entrega são realizados pelo fornecedor original que, neste caso, será a indústria com sede em Londrina.

A OriginALLparts atua no ramo de fricção e fabrica pastilhas e sapatas de freio, sensor de desgaste, calço lateral, kit reparo e acessórios para as pastilhas de todas as marcas de veículos automotivos. O proprietário e administrador da empresa, João Paulo Tristão, explica que a pandemia tornou mais evidente a necessidade da marca se fazer presente online, porém, não dava para simplesmente criar um e-commerce próprio e passar a concorrer com os próprios clientes, as lojas de autopeças que já possuem canais de vendas na internet. Por meio da tecnologia dropshipping, o empresário encontrou uma maneira de se aproximar do consumidor final sem desrespeitar a cadeia distributiva.

“É uma mudança de cultura, especialmente no mercado de autopeças, que é muito conservador. Com esse projeto, nossos clientes e consumidores ganham. O consumidor terá acesso a produtos com certificação do Inmetro e compras mais econômicas, pela redução de custos de operação, e liberdade de escolha. Ao mesmo tempo, vamos gerar valor para nossos clientes, as autopeças, trabalhando em conjunto com a cadeia automotiva”, afirma Tristão. O objetivo é fidelizar a rede de distribuidores da indústria e fortalecer as vendas da marca. Para as autopeças, o investimento em estoque é zero. Elas também economizarão na gestão da expedição e logística, e poderão trabalhar com o portfólio completo de produtos da OriginALLparts.

Tristão conta que a ideia do projeto nasceu durante a participação no programa Alto Potencial, do Sebrae/PR, no ano passado. O programa visa potencializar o crescimento dos negócios, com a elevação da competitividade a níveis internacionais, aumento do número de vendas e acesso a novos mercados. Já a conclusão do desenvolvimento e implantação da tecnologia ocorreu durante o programa Brasil Mais, com apoio do Agente Local de Inovação (ALI). “Contratamos uma consultoria externa, com subsídio do Sebrae/PR, que nos ajudou no processo. Mesmo diante da crise e pandemia, não nos acomodamos e fomos atrás de alternativas”, explica.

Depois de lançar para a carteira própria de clientes, a empresa vai abrir a oportunidade para a rede de distribuidores de todo o Brasil em setembro e para todo o mercado em novembro, durante a realização da feira Automec 2021, o maior evento do segmento de Reposição e Reparação Automotiva do Brasil. “A receptividade da nossa carteira de clientes tem sido incrível”, comemora.

O consultor do Sebrae/PR, Eduardo Ribeiro Bueno Netto, destaca o pioneirismo da indústria londrinense, que está há 23 anos no mercado e inaugura o dropshipping no setor automotivo brasileiro. “A empresa contou com nosso apoio em todas as etapas do projeto, desde a concepção até a implementação da tecnologia que, com certeza, resultará em ganhos de competitividade e vendas”, afirma.

Asimp/Sebrae/PR