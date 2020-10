Empresário: participe da pesquisa sobre o impacto da pandemia na economia de Londrina

Questionário será usado para diagnosticar os efeitos da crise e traçar o Plano de Retomada da Economia local

Empresários de Londrina já podem responder a Pesquisa sobre os Impactos Econômicos da Covid-19. O objetivo é levantar informações para auxiliar na estruturação do Plano de Retomada da Economia local. O tempo médio para responder o questionário é de apenas nove minutos e o número total de questões pode variar entre 21 e 41, de acordo com as características da empresa e a atividade econômica. A pesquisa está disponível no link: https://bit.ly/3cuFQsV.

A participação dos empreendedores é importante para verificação dos setores mais afetados na crise. O conjunto de respostas ajudará o Sebrae/PR, a Prefeitura de Londrina, além dos diversos parceiros envolvidos na iniciativa, a criar um plano de retomada mais ágil e assertivo. Os dados coletados terão o sigilo e confidencialidade respeitados. Os respondentes não serão identificados. O questionário é voltado para empresas de todos os portes, desde microempreendedores individuais (MEI) até grandes corporações instaladas no Município. Os resultados da pesquisa serão divulgados.

O consultor do Sebrae/PR, Sérgio Ozório, destaca que o resultado da pesquisa vai dar lastro para as ações que serão feitas na sequência.

“Através da pesquisa, vamos levantar as necessidades e principais dificuldades das empresas neste momento e desenhar um plano para trazer novas soluções para apoiá-las”, explica. Ele acrescenta ainda que o diagnóstico vai mostrar os caminhos para uma alavancagem e recuperação mais rápida dos negócios e da economia local.

O Plano de Retomada da Economia de Londrina definirá ações de curto prazo para apoiar os setores que mais sofreram com os efeitos da pandemia. O objetivo principal é que os negócios retomem o crescimento, voltem a gerar emprego e renda, e movimentem a economia. As ações para o enfrentamento dos problemas serão articuladas em várias frentes, como logística, infraestrutura, inovação, comunicação, legislação, dentre outras.

Além do Sebrae/PR e Prefeitura de Londrina, a iniciativa terá o envolvimento da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Fiep, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval), Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos do Norte do Paraná (Sindimetal Norte/PR), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon Norte/PR), TI Paraná e Sociedade Rural do Paraná (SRP).

Asimp/ Sebrae/PR