Empresas podem disputar até R$ 3,4 milhões em serviços de limpeza de calhas

Programa Compra Londrina oferece todo suporte a pequenos negócios interessados na disputa, marcada para 23 de fevereiro

A Prefeitura de Londrina abriu a disputa para contratação de empresas especializadas na limpeza de estruturas de drenagem de imóveis – para escolas, postos de saúde e prédios públicos de 15 secretarias, na zona urbana e rural do município. No total, o valor é de R$ 3.473.690,55 para serviços em mais de 200 prédios municipais.

As empresas contratadas devem limpar, por demanda, todo o sistema de drenagem interna dos imóveis: telhados, calhas e rufos, condutores, caixas de passagem e tubulações que dirigem as águas das chuvas para os córregos. A licitação está marcada para 23 de fevereiro, por meio de videoconferência.

Antes, as empresas interessadas precisam enviar os documentos para a Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC), na Prefeitura.

O Programa Compra Londrina oferece suporte completo para pequenos negócios que desejam entender documentos e a forma de concorrer.

A divulgação é do Compra Londrina, uma aliança entre a Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), SEBRAE e Observatório de Gestão Pública (OGPL) para estimular empresas locais a competirem por contratos em órgãos de governo. Atualmente, o Programa integra o Plano de Retomada da Economia Pós-Covid, liderado pela Prefeitura de Londrina. Dezenas de empresas já foram acionadas pelo TeleCompra: as telefonistas do Programa enviam informações por e-mail e falam diretamente com as empresas, ofertando a oportunidade de disputa.

A disputa e a abertura dos envelopes acontecem ao vivo, na Sala de Licitações on-line da Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP). O link público para a Sala está dentro do edital: o Pregão 21/22 pode ser assistido por qualquer pessoa, de forma livre, pela internet.

Dos quatro blocos de serviços, dois são preferenciais para disputa por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) da Região Metropolitana de Londrina. Os outros dois lotes são abertos à participação de qualquer porte de empresa do país. O menor lote tem valor-teto de R$ 174 mil. O maior, de mais de R$ 2 milhões. Veja os detalhes nos links ao final do texto.

ETP

O Termo de Referência dos serviços – documento onde vão detalhados procedimentos e formas de execução – foi totalmente aprimorado após o Programa Compra Londrina elaborar um Estudo Técnico Preliminar (ETP) para mapear as práticas de mercado.

Além de documentos comuns – como certidões negativas, por exemplo – agora as empresas interessadas também devem declarar que os prestadores têm curso para operações em altura, com certificação NR-35.

“Empresas de Londrina e região colaboraram esclarecendo dúvidas e ajudando a Prefeitura a eliminar burocracias para melhorar a solicitação e medição dos serviços. Veio delas, por exemplo, a sugestão de que as contratadas tirem fotos de “antes” e “depois” dos serviços, prática que passa a ser mais um instrumento de fiscalização”, explica Marcelo Frazão, coordenador do Programa Compra Londrina.

Compra Londrina ensina do zero

“Além de adequado às práticas de mercado, o pregão tem lotes preferenciais para pequenos negócios de Londrina e da Região Metropolitana disputarem. É uma forma de aumentar a inserção das empresas regionais nas licitações da nossa cidade. É assim que canalizamos os recursos pagos pelos serviços para abastecer e movimentar a própria economia de Londrina”, diz o coordenador.

Segundo Frazão, os servidores do Compra Londrina estão disponíveis para explicar qualquer detalhe para interessados na disputa. Basta acionar os contatos do Programa, logo abaixo.

Pregão 21/22, dia 23 de fevereiro

Página sobre a licitação: bit.ly/pgv21_22_escoamentopluvial

Edital republicado: bit.ly/ed2_pgv21_22_calhas

Confira os lotes de serviços: bit.ly/lotes_pgv21_22_escoamentopluvial

Leia o Termo de Referência: bit.ly/trpgv21_22_escoamentopluvial

NCPML