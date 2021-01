Encerrado curso de formação virtual para vereadores e servidores

Em 25 horas/aula, os participantes tiveram contato com temas do cotidiano da Câmara, como Regimento Interno e sistemas informatizados

Vereadores, assessores e demais servidores da Câmara Municipal de Londrina (CML) concluíram ontem (27) o curso de formação promovido pela Escola do Legislativo. O treinamento foi realizado de forma remota, entre os dias 15 e 27 de janeiro, totalizando 25 horas/aula ministradas por onze gerentes de departamentos da CML e por convidados. Durante nove tardes, os participantes tiveram contato com temas como processo legislativo, Regimento Interno, sistemas informatizados, normas de recursos humanos e saúde do trabalhador. No total, participaram 14 vereadores e 116 servidores.

O conhecimento adquirido deve aperfeiçoar o trabalho dos legisladores, afirma o presidente da CML, vereador Jairo Tamura (PL). “O curso de formação é de extrema importância no início de uma atividade parlamentar, visto que nós temos vários regulamentos e regimentos. Ele vai ajudar muito no dia a dia de todos os gabinetes, porque auxilia os assessores a colocarem em prática as ideias e sugestões coletadas na sociedade. Elas podem se transformar em projetos de lei que, no futuro, podem virar leis que ajudem a comunidade londrinense a ter dias melhores”, argumentou.

A atual legislatura iniciou-se em 1º de janeiro deste ano. Dos 19 vereadores, 11 estão no cargo pela primeira vez e, muitos assessores também são novos na CML. O curso apresentou um panorama do trabalho dos diversos setores da Câmara de Londrina e das regras que regem as atividades. O treinamento também serviu para reforçar estes conteúdos com os servidores públicos que já atuavam na Casa. Além de temas relacionados ao Legislativo Municipal foi incluída na grade uma palestra sobre saúde do trabalhador durante a pandemia de covid-19, ministrada por profissionais da Universidade Estadual de Londrina e da Secretaria Municipal de Saúde.

O curso completo foi gravado em vídeo e está disponível para consulta dos vereadores e funcionários da Câmara, afirma o servidor Jeferson Inácio, coordenador da Escola do Legislativo. “Apesar da quantidade de conteúdo, eles agora têm um caminho aberto e pavimentado. Eles já sabem onde podem buscar as soluções para eventuais circunstâncias que surjam ao longo do dia a dia de trabalho. Era essa a nossa intenção: apresentar os departamentos e gerentes, as rotinas, como funcionam as regas e deveres de cada um, para que todo o trabalho possa ser melhorado com este conhecimento”, explicou.

Escola do Legislativo

Criada pela resolução n° 116/2017 2017, ela tem entre os objetivos a formação e o aperfeiçoamento dos agentes políticos e servidores públicos, em temas relacionados ao trabalho institucional e parlamentar. Os próximos cursos ofertados pela Escola do Legislativo, ainda sem data marcada, abordarão temas como planejamento urbano e leis orçamentárias, com foco na atuação dos vereadores. Para os assessores, estão em elaboração treinamentos sobre edição de vídeo e artes para redes sociais.

