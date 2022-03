Encontro das Instituições de Ensino Superior de Londrina vai discutir integração entre academia e mercado

Representantes das Instituições de Ensino Superior vão se reunir na ExpoLondrina e terão a oportunidade de se conectar com empresas da cidade e região

O primeiro encontro das Instituições de Ensino Superior (IES) de Londrina está marcado para 8 de abril, sexta-feira, às 9 horas, no Pavilhão Smart Agro, na ExpoLondrina. Na oportunidade representantes, professores, estudantes, servidores e funcionários das IES, assim como empresários da cidade e região poderão se conectar e participar o painel “Academia e mercado: uma integração possível e necessária”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://bit.ly/36lEB0s. As vagas são limitadas.

Doze instituições, que compõem a governança das IES de Londrina, participarão do encontro: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Tecnológica Federal do Paraná

(UTFPR), Instituto Federal do Paraná (IFPR), Senai, Senac, Universidade Norte do Paraná (Unopar), Faculdade Pitágoras, Centro Universitário Filadélfia (UniFil), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), Universidade Positivo, e UniCesumar.

A presidente da governança das IES de Londrina, Flávia Pomin Frutos, destaca que há uma grande expectativa de aproximação entre academia e mercado e que o assunto tem feito parte das pautas de todas as governanças do ecossistema de inovação da cidade. “Temos nos organizado, no último ano, para que nossa governança tivesse condições de contribuir e chegou o momento de estreitar as relações com o mercado. Ainda há um caminho a ser percorrido, de entendimento das demandas, mas o encontro será um importante espaço para trocas e conexões”, afirma.

O painel “Academia e mercado: uma integração possível e necessária” terá a participação do vice-presidente de Regulação da Descomplica, Francisco Carlos Borges; diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Jorge Vicente Silva; e diretor de P&D da Angelus, Cesar Bellinati. A moderadora será a head de inovação da Cocriagro, Tatiana Fiuza. São especialistas com experiência na integração entre academia e mercado – seja de universidade pública ou privada – além da empresa londrinense que já tem uma expertise em parcerias com institutos de pesquisa.

“As empresas têm muitas demandas e o anseio de encontrar nas universidades o apoio para o desenvolvimento de novos projetos. A expectativa de todo o ecossistema de Londrina é poder contar efetivamente com esses ambientes de pesquisa e inovação. Esse tipo de agenda vem para auxiliar no processo de conexão entre as frentes envolvidas”, pontua a consultora do Sebrae Paraná, Alesandra de Almeida. Depois do painel, os empresários terão a oportunidade de conversar com cada uma das 12 IES que participarão da ação.

A head de inovação da Cocriagro, Tatiana Fiuza, trabalha com inovação desde 2004 e atua no relacionamento entre universidade e empresas desde 2013. Ela diz que ainda existe uma visão equivocada de que a inovação é feita só com startups. “Precisamos trabalhar com inovação aberta em parceria com institutos de pesquisa e tecnologia, além das universidades. São projetos de médio e longo prazos, pois exigem pesquisas, mas que permitem que as empresas deem saltos competitivos mais robustos”, argumenta.

Tatiana explica que é importante que as empresas não enxerguem as IES como uma oportunidade de contratar mão-de-obra barata, e sim como instituições parceiras capazes de auxiliá-las no desenvolvimento de inovações disruptivas, com foco em novos mercados. Já as universidades devem voltar o olhar para essa parceria como um caminho para levar o conhecimento produzido na academia para a sociedade de forma prática. “Hoje, o conhecimento dos pesquisadores fica preso entre seus pares. Precisamos criar linhas de relacionamento. Já vi muitas parcerias funcionarem bem quando é estabelecida uma relação de ganha-ganha e em que as duas partes entendem bem o seu papel”, conta.

Uma das principais dificuldades nessa integração entre academia e mercado, segundo Tatiana, é que, em geral, as IES não conseguem apresentar de forma clara o que podem oferecer e as empresas não sabem demandar. “É preciso preparar pesquisadores para conversar com as empresas sobre seus projetos. Por outro lado, as empresas precisam ter um projeto definido e claro”, aponta. Outra questão que permeia essa relação é o discurso de que é muito burocrático fazer esse tipo de parceria, mas, Tatiana enfatiza que isso não deve ser um impedimento para a realização dos projetos de inovação.

O evento é uma realização da governança das IES de Londrina e Sebrae Paraná.

Asimp/ Sebrae Paraná