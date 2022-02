Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas tem inscrições abertas até a próxima semana

Os interessados podem se inscrever até 26 de fevereiro, quando começa a programação oficial da 12ª edição; agenda inclui passeio turístico pela região, desfiles de veículos, corrida e confraternizações

Londrina sediará, de 26 a 28 de fevereiro, o 12º Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas, evento que promete movimentar a cidade reunindo milhares de pessoas, com diferentes atividades voltadas a entusiastas e amantes de motos e carros antigos. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 26 de fevereiro, pelo formulário oficial do encontro, que terá como ponto de referência e concentração o Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado na Avenida Henrique Mansano, 777, região norte.

Até o dia 20 de fevereiro, a organização mantém o ingresso com valor de R$ 180,00. Após essa data, será cobrada taxa de R$ 200,00 para participação. Ao adquirir o passaporte, os participantes terão direito a uma pulseira de acesso a toda a programação, uma camiseta oficial do evento, entrada para o jantar oficial no dia 26, um adesivo, uma faixa para pedana, além de uma senha para o sorteio especial de brindes. Informações completas sobre o evento estão disponíveis no endereço https://www.encontronacionaldelondrina.com/

A iniciativa é uma realização da Confraria Vespa e Lambretta, de Londrina e região, e conta com apoio da Prefeitura de Londrina.

O organizador do evento, Leonardo Sfeir, informou que os preparativos finais do 12º Encontro estão sendo realizados. “Mais de 120 inscrições foram oficializadas até o momento, o que representa um total de mais de 500 pessoas confirmadas que estão vindo de outros estados e até países vizinhos, como Argentina e Paraguai. A expectativa de público total é de cerca de 5 a 6 mil pessoas, envolvendo os três dias de evento e todas as atrações, inclusive aquelas abertas ao público. Vale ressaltar que, tanto na corrida do dia 28 no Autódromo, como no desfile no Lago Igapó, no dia 26, serão arrecadados 2 kg de alimentos de cada participante, reforçando também o caráter beneficente da iniciativa”, contou.

Programação

As atividades terão início ainda na véspera da programação oficial, no dia 25 de fevereiro, com a chegada e recepção dos participantes, a partir das 8h30, no Autódromo Ayrton Senna. Neste dia, haverá a distribuição dos kits e serão repassadas orientações sobre hospedagem e programação.

No dia 26, será realizada uma gincana de motonetas no Lago Igapó, prevista para ocorrer entre 9h30 e 11h30, na rua Joaquim de Matos Barreto, que estará com um trecho interditado para o evento. Haverá exposição de carros antigos, food trucks, espaço kid, venda de chopp e outros atrativos. Mais tarde, às 15h30, é a vez do desfile de tuk tuk, vespas, lambrettas, carros e motos antigas, também na área do Lago Igapó. Será feito um passeio pela cidade com apoio da Guarda Municipal e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). No período da noite, às 20h30, será o momento da abertura oficial confraternização do 12º Encontro, no Iate Clube.

Já no dia 27 os participantes terão a oportunidade de fazer um passeio nos distritos de São Luiz e Guaravera. Inicialmente, também estava programada uma visita ao município de Sertanópolis, mas a organização optou por readaptar a agenda a fim de que os participantes possam aproveitar o passeio nas áreas distritais com mais tempo e conforto.

O encerramento do evento, no dia 28, terá visitas a pontos turísticos em Londrina, conduzidas por guias no período da manhã. À tarde, a partir das 14h30, a pista do Autódromo Ayrton Senna receberá um passeio de vespas e lambrettas. Às 15h30, haverá uma corrida envolvendo estes veículos no mesmo local, em evento aberto ao público com a arrecadação de alimentos. O encerramento oficial será às 18h.

O evento também inclui parcerias com hotéis, que estão oferecendo uma tarifa especial para os participantes. São eles: Cedro Hotel (Av. Juscelino Kubitscheck, 200 – Centro), Crillon Palace Hotel (Av. São Paulo, 658 – Centro) e Hotel Galli (Av. Tiradentes, 2055 – Rodocentro).

NCPML