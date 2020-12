Encontro virtual reúne mulheres negras de Londrina e do exterior

Roda de conversa, que será realizada neste sábado (5), integra a programação do Mês da Consciência Negra

Como parte das atividades do Mês da Consciência Negra, será realizada neste sábado (5), às 15 horas, uma roda de conversa com o tema “Mulheres Negras na Roda do Centro do Mundo: Aquilombar é preciso”. A participação será exclusiva para mulheres que se identificam como negras em seus diferentes tons de pele, pois o objetivo é oferecer um espaço para que exponham, sem julgamentos, as suas experiências, desafios e dificuldades.

O encontro será on-line e com vagas limitadas. Para obter o link de inscrição, é preciso confirmar presença na página do evento no Facebook. Organizada pela Plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná, CICLO e Open Program, a roda de conversa conta com apoio da Gestão Municipal de Promoção da Igualdade Racial, da Prefeitura de Londrina.

Segundo a gestora municipal de Promoção da Igualdade Racial, Fátima Beraldo, o encontro está sendo desenvolvido desde setembro, e vai contar com a participação virtual de mulheres de fora de Londrina e do Brasil. “Essa proposta foi construída a partir de outras rodas de conversas desenvolvidas em Londrina. Integrantes do Open program e do CICLO participaram de edições anteriores e propuseram uma ação em parceria, com envolvimento internacional de mulheres negras que residem em outros países e são ativistas nessa causa. Serão mulheres da Itália, Espanha, EUA, Tanzânia e outros locais”, comentou.

O intuito da roda de conversa deste sábado (5) é permitir que as participantes compartilhem situações pessoais e experiências de vida dentro da luta e ativismo contra o racismo. “Durante a conversa, elas vão falar da própria vivência, de como o racismo permeia a vida delas. E quais as estratégias que as mulheres negras têm para tentar viver tranquilamente na sociedade”, frisou Mari Moreira, da Plenária de Mulheres Negras e organizadora do encontro.

