Entidades de Londrina e região pedem mais esclarecimentos à Deputados Estaduais sobre projetos com contratações para o judiciário

Ontem, 29 de abril, 10 entidades de classe, representando setores da sociedade civil de Londrina e região, enviaram à ALEP (Assembleia Legislativa do Estado Paraná) um manifesto em relação a projetos protocolados na casacriando novos cargos comissionados no judiciário paranaense e que devem entrar em votação na segunda, dia 2 de maio. As entidades solicitam aos deputados uma análise mais detalhada e um melhor esclarecimento à sociedade da necessidade das contratações. Segue abaixo na integra o texto enviado à ALEP

Londrina, 29 de abril de 2022

À

Assembleia Legislativa do Paraná

Excelentíssimos Deputados.

As entidades de classe abaixo nominadas vêm a público manifestar sua preocupação quanto aos projetos de lei protocolados no legislativo estadual que criam 542 novos cargos comissionados distribuídos entre o judiciário, 261 cargos no ministério público e 160 cargos no tribunal de justiça, e na assembleia legislativa estadual, 121 cargos.

Considerando a difícil situação do reajuste de salários dos funcionários públicos estaduais sob alegação de alto custo da folha de pagamentos estadual.

Considerando o alto impacto destas contratações no orçamento, algo da ordem de 102 milhões de reais ao ano.

Considerando a evidente necessidade de reposição de funcionários no serviço público e entendendo que a contratação de comissionados seja uma forma momentaneamente melhor para se fazer estas reposições.

Considerando que em um ano em que teremos eleições as contratações devem ser claramente explicadas e justificadas à população evitando-se assim qualquer dúvida ou sentimento de se estar utilizando disto para fins eleitorais.

Pedimos que a aprovação destes projetos de lei seja postergada até que uma análise mais detalhada possa ser feita, proporcionando assim à população maior tranquilidade no entendimento dos fatos.

Atenciosamente.

SRP - SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ

ACIL- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA

SINDUSCON NORTE - SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LONDRINA

CEAL - CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA

SINCOVAL - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LONDRINA

SINDIMETAL NORTE DO PARANÁ - SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO NORTE DO PARANÁ

SINCOVAVE – SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS DE LONDRINA

SECOVI REGIONAL NORTE – SINDICATO DA HABITAÇÃO E CONDOMÍNIOS

AEPIC – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO PARQUE INDUSTRIAL DE CAMBÉ