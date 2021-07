Entidades londrinenses e deputados estaduais se reúnem e criam grupo para discutir Londrina e região

Representantes do setor produtivo e de entidades de Londrina se reuniram na manhã desta sexta-feira, 2 de julho, na sede administrativa da Sociedade Rural do Paraná (SRP), no Parque Ney Braga, com deputados estaduais da região. Na pauta, a união das lideranças e representantes da sociedade civil em prol do desenvolvimento regional.

Como resultado ficou estabelecido um cronograma de atividades com reuniões mensais das entidades representativas do setor produtivo e deputados estaduais; uma reunião bimensal com resultados dos trabalhos dos deputados e trimestralmente uma reunião ampla com a participação do Governador Ratinho Junior, em Londrina. A participação do governador ficou acordada em uma outra reunião no Palácio em Curitiba, com as entidades, na segunda quinzena de junho.

Na reunião desta sexta, o DNA inovador da cidade foi apresentado a todos pelo Sebrae com o planejamento do ecossistema londrinense, com a cadeia do agro, as governanças de segmentos criadas no município, Parque Tecnológico, Polo Tecnológico de Inovação, Centros de pesquisas de instituições, entre outros. Projetos estruturantes regionais como concessões de pedágio, PR 445, aeroporto, revitalização de ferrovias, viadutos, contornos viários, também fizeram parte das discussões da reunião.

Presentes os deputados estaduais Cobra Repórter (Devanil Reginaldo da Silva -PSD), Tiago Amaral (PSB), Tercílio Turini (PPS) e representantes das entidades SRP, ACIL, CEAL, Sinduscon, Sincoval, Faciap e Sebrae. O deputado estadual Boca Aberta Junior (Matheus Viniccius Ribeiro Petriv- PRTB), também faz parte do grupo, mas não pode comparecer. Todos os presentes foram unânimes na união dos setores com representantes políticos embasados, em objetivos comuns, estratégias, pauta e cronogramas definidos, em prol do desenvolvimento de Londrina e região.

Andrea Monclar/Asimp