Equipes campeãs do hackatur apresentam propostas inovadoras para o setor de turismo e eventos

Apresentar soluções de inovação a um dos setores mais impactados pelas regras sanitárias de combate ao Coronavírus foi o desafio de 19 equipes que se inscreveram para o Hackatur – maratona realizada dentro da programação da Governança de Turismo na Semana de Inovação de Londrina. Este foi o único hackathon realizado dentro da programação da Semana.

Três equipes foram selecionadas. A Ev3nt, Explore e Era2Tech.

A Ev3nt foi a primeira colocada com a proposta de desenvolver um construtor de site para a área de eventos e turismo. O usuário poderá fazer seu site sozinho, escolhendo cores, fontes das letras, inserindo as informações de cada evento, fotos, vídeos. E tudo gratuitamente, se o uso for mais básico. Caso haja necessidade de geração de relatórios, por exemplo, haverá planos pagos, mas, segundo o integrante da equipe Alexandre Yamaue, os preços serão acessíveis.

Além de Alexandre, compõem a equipe Anderson Koga e David Novack. A premiação da equipe foram duas diárias para hospedagem futura para cada integrante no Hard Rock – Ilha do Sol, visita às obras do empreendimento e mentoria de um ano pelo Hub de Inovação de Turismo para o desenvolvimento do projeto.

O segundo lugar ficou com a equipe Explore, composta por Carla de Barros Caires Greve, Maria Julia Zembrini, Lucas Daniel do Espírito Santo e Matheus da Cruz Teixeira.Carla Greve explica que a equipe apresentou uma proposta de criação de um aplicativo voltado para criação de roteiros autoguiados e interativos. “Todas as pessoas poderão acessar o mapa e fazer seu deslocamento pela cidade clicando nos pontos de interesse e interagindo com esses pontos por meio da realidade aumentada e gameficações”, explica. A gameficação serão jogos associados aos roteiros. Conforme o usuário faz sua rota, terá jogos relacionados, encontrando, por exemplo, medalhas, interagindo com fotos antigas e atuais, etc. Carla explica que os jogos darão bonificações, que poderão ser trocadas em restaurantes e outros estabelecimentos parceiros.

Será um aplicativo, diz ela. O prêmio da equipe é uma mentoria do hub de inovação do turismo, pós-graduação na Unifil para cada integrante da equipe e visita à construção do HardRock Ilha do Sol.

Já a equipe Era2Tech – terceira colocada – propõe o desenvolvimento de um aplicativo que centralize a agenda cultural e de lazer das cidades. Adalberto Pereira Junior, membro da equipe, conta que na agenda constarão restaurantes, eventos do dia, recomendações, indicação de locais agradáveis próximos de onde o usuário do aplicativo estiver, entre outros.

Ele diz que um dos diferenciais da proposta é que os locaisestarão sendo avaliados em tempo real pelos usuários. Para incentivar a participação das pessoas que estão se divertindo num bar, por exemplo, haverá um sistema de bonificação, podendo ganhar uma bebida, uma sobremesa. A proposta ainda prevê a inserção, no aplicativo, de geolocalização por QR Code que funcionará com um turista apontando seu celular para um código de barras localizado no local turístico que ele estiver visitando. Com isso, poderá descobrir locais interessantes nas proximidades e que são mais frequentados por moradores da cidade. “O turista irá descobrir e poderá frequentar locais que os nativos frequentam”, explica.

A equipe é composta, além de Adalberto, por Eduardo Dias, Rodrigo Zaninelli, Samuel Augusto e Arthur Martins. Como prêmio, i mentoria de um ano do Hub de Inovação do Turismo, visita às obras do Hard Rock e fones de ouvido bluetooth da VCI-Hard Rock.

Leda Terabe consultora do Sebrae/PR – uma das entidades organizadoras da Semana de Inovação de Londrina, destaca que o objetivo do evento, que começou dia 6 e se encerra nesta sexta, dia 13, foi promover o Ecossistema de Inovação de Londrina No caso da Governança de Turismo, a realização do Hackatur 2020 – Hackathon de turismo de Londrina foi muito importante para trazer projetos inovadores, promover o empreendedorismo e gerar novas startups e modelos de negócio inovadores ”, avalia ela.

A Semana de Inovação e Londrina envolveu as governanças de Saúde, Audiovisual, Químico e Materiais, Turismo, Construção Civil, Agronegócio, Tecnologia da Informação e Eletrometalmecânico.

Asimp/ Hackatur