Escola América Sabino Coimbra no Vista Bela ganhará mais 10 salas de aula

Unidade poderá atender mais 500 alunos, que se somarão aos 720 estudantes que já estudam na escola localizada no Residencial Vista Bela

A Escola Municipal América Sabino Coimbra, construída e entregue recentemente no Residencial Vista Bela, na zona norte, pelo prefeito Marcelo Belinati, ganhará mais 10 salas de aula, as quais possibilitarão atender mais 20 turmas, com uma média de 500 alunos. As novas salas estão sendo construídas por meio de contrapartida, fruto de obrigação de parcelamento de solo de uma empresa de loteamento, e devem ficar prontas no primeiro semestre de 2022.

A nova sede da Escola Municipal América Sabino Coimbra já está em funcionamento, na Rua Mitsuki Shime, entre as avenidas Giocondo Maturi e Rosalvo Marques Bonfim, atendendo cerca de 720 alunos do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A unidade representa um sonho de mais de 10 anos da comunidade do Vista Bela.

A escola conta, atualmente, com 10 salas de aula, áreas administrativas, biblioteca, sala de informática, laboratório de ciências, cozinha, refeitório, área para o preparo de alimentos, área de serviço, depósito para materiais pedagógicos, abrigo para gás e lixo e banheiros adaptados para pessoas com deficiências e para as crianças. A unidade tem área total de 2.312,07 m² e foi construída em um terreno de 16 mil m².

O investimento para a construção da escola, com as 10 primeiras salas de aula, foi de R$ 5.237.266,63. Deste valor, R$ 4.184.740,96 são provenientes de recursos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público e R$ 1.052.479,28 da Prefeitura de Londrina. A empresa responsável pelas obras, vencedora do processo licitatório, foi a Tekenge Engenharia e Construções.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, comemorou a entrega da unidade, pois agora as crianças da região não vão mais precisar se descolar para outros bairros para estudar. “Vamos ter menos crianças nos transportes, mais segurança, além de acabar com as implicações pedagógicas que isso possui. Estudando perto de casa, a criança consegue participar do contraturno escolar e estar presente nas atividades diferenciadas que a escola oferece”, ressaltou.

A Escola América Sabino Coimbra existe há cerca de 20 anos. Antes ela ficava no Jardim Paulista e era menor, atendendo aproximadamente 100 alunos. Agora, ela ganha nova sede, no Residencial Vista Bela, passando a atender cerca de 720 alunos, do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além dos alunos do Residencial Vista Bela, o local passa a atender os estudantes do Residencial Moradas de Portugal, que estudavam no prédio do Colégio Estadual Vista Bela, desde fevereiro de 2018, por meio de uma parceria feita com o Governo do Estado, a qual cedeu 10 salas de aulas ao município.

NCPML