Escola de Circo de Londrina oferece videoaulas gratuitas

Cursos publicados no Youtube vão abordar as práticas de equilíbrio, malabares, maquiagem artística e acrobacias

A Escola de Circo de Londrina disponibiliza em seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOa1gjJGzD-shi4sqWOjzDA) desde o dia 28 de janeiro, uma série de videoaulas aberta a todos os interessados em aprender sobre práticas circenses.

Os vídeos, com duração de cinco a dez minutos, são produzidos pelos instrutores da Escola de Circo. A publicação ocorre três vezes por semana, sempre às 10h: às terças-feiras, são colocadas no canal as aulas de equilíbrio iniciação; às quintas-feiras, as de malabarismo iniciação; e, aos sábados, de maquiagem artística.

A partir da semana que vem, estará disponível uma quarta modalidade, a de acrobacias, cujos vídeos também irão ao ar às quintas-feiras. No total, cada curso terá entre quatro e dez aulas, que serão publicadas semanalmente. Todas as atividades são conduzidas de forma didática e progressiva, e podem ser feitas em casa, no ritmo de cada participante.

Segundo o presidente da Associação Londrinense de Circo, Paulo Líbano, além de introduzir as atividades circenses para novos públicos, a ação visa beneficiar os praticantes mais antigos. “Como não podemos realizar atividades presenciais neste momento, em vista da pandemia, é importante manter um condicionamento físico mínimo dos participantes. Assim, quando nossos cursos regulares retornarem, os alunos evitarão problemas como lesões e dores musculares”, explicou.

A Escola de Circo de Londrina é uma iniciativa da Associação Londrinense de Circo e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).