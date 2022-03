Escola de Governo da Prefeitura alcança a marca de 100 mil certificados emitidos

Desde 2018, quando foi criada, mais de 540 cursos já foram disponibilizados gratuitamente para os servidores e população em geral

A Escola de Governo de Londrina (EGL) está avançado cada vez mais na capacitação de servidores e do público em geral. Prova disso é a marca de 100 mil certificados emitidos pelos órgão da Secretaria Municipal de Governo. Para comemorar a marca histórica, na segunda-feira (21), foi realizada uma solenidade no gabinete do prefeito Marcelo Belinati.

No momento, mais de 21 mil pessoas estão com o cadastro ativo na Escola de Governo da Prefeitura de Londrina. Entre elas, há moradores de Londrina, do Paraná, do Brasil e até de outros países. Desde sua criação, em 2018, até agora, já foram ofertados mais de 540 cursos nas mais diversas áreas e formatos (presencial e on-line). Entre eles há cursos de sobre alimentação e saúde mental; liderança e gestão de pessoas; planejamento estratégico; os direitos da pessoa com deficiência; libras; proteção de dados e a LGPD; Educação para Jovens e Adultos; pacote Adobe e outros.

Para o prefeito Marcelo Belinati, os cursos gratuitos ministrados na Escola de Governo se refletem na qualidade da prestação do serviço público que chega até a população londrinense, visto que muitas capacitações são direcionadas aos profissionais atuantes na administração direta e indireta da Prefeitura de Londrina. “Temos que parabenizar os envolvidos, porque a Escola de Governo é fruto de um trabalho muito bom que vem sendo feito em Londrina. Os servidores da Prefeitura são diferenciados, são altamente qualificados e comprometidos com o trabalho e os cursos ofertados pela Escola de Governo são oportunidades de eles se capacitarem cada vez mais. Quem ganha com isso é a população de Londrina, que tem profissionais mais capacitados e cada vez mais aptos para atendê-la e prestando um bom serviço”, afirmou o prefeito.

A servidora da Secretaria Municipal de Educação, Cristina Aparecida de Oliveira, foi a aluna que recebeu o 100.000º certificado. Ela participou do curso “Práticas Pedagógicas na Escola: alinhavos teóricos para aprender mais”, que teve 18 horas de carga horário e foi destinado à qualificação profissional dos professores de educação infantil e do ensino fundamental, da rede municipal de ensino. “Já participei de vários cursos da Escola de Governo e como atuo como professora, todos eles acabam sendo referência para o meu trabalho em sala de aula. Então, tanto para meu currículo, quanto para a minha atuação como professora, os cursos fazem muita diferença”, contou a aluna da Escola de Governo.

Somente até ano passado, segundo dados da Secretaria de Governo, mais de 2.241 turmas foram abertas pela Escola Governo. Já este ano, são 64 turmas em andamento somente através da Escola de Governo (sem parcerias). “Temos cursos feitos em Londrina que estão na Plataforma da Escola Nacional de Administração Pública, a Enap, e são um dos mais procurados na área da saúde. Outros lotaram as vagas em menos de oito horas de abertura das inscrições. Então, é preciso parabenizar o prefeito por ter investido nessa ideia, que tem um trabalho tão relevante para a nossa cidade”, disse o secretário de Governo, Alex Canziani.

Devido à pandemia da Covid-19, muitos setores precisaram se adaptar, inclusive o trabalho realizado pela Escola de Governo. Sobre isso, a diretora e idealizadora da Escola de Governo, Andrea Carvalho Beluce, explicou que, desde 2020, muitas atividades passaram a ser on-line. Hoje, dos mais de 540 cursos realizados cerca de 200 deles foram através do ensino remoto. “Após o ano de 2020, os cursos on-line se sobressaíram ao presencial, o que ampliou nosso alcance. Hoje, entregar o certificado de número 100 mil é uma vitória muito grande. É o símbolo de um trabalho em conjunto de profissionais com vontade de fazer acontecer uma melhoria no atendimento e na qualidade do serviço público prestado, assim como na oferta de formação de qualidade para o cidadão”, ressaltou Beluce.

Sobre isso, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, considerou uma conquista dos servidores públicos e da atual administração que efetivou a ideia da escola. “São profissionais apaixonados pela causa, o que se reflete no serviço prestado. Então, temos que dar o parabéns a administração atual”, disse. Já o vereador Eduardo Tominaga lembrou os tramites que levaram a aprovação da lei que criou a Escola de Governo e se colocou à disposição do Poder Público Municipal. “A gente fica impressionado com a entrega do 100.000º certificado. No que depender de mim, a Prefeitura de Londrina tem meu apoio para que a Escola de Governo se estruture cada vez mais e amplie as capacitações para a população e para os servidores”, falou Tominaga.

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, esteve na solenidade e também parabenizou o prefeito Marcelo Belinati pela marca. “O Marcelo Belinati é uma referência no Paraná inteiro e vermos uma iniciativa tão boa quanto essa, nos servirá de exemplo, porque certamente ela vai nos ajudar a melhorar a qualidade da prestação dos nossos serviços. Acredito que tudo que dá certo, temos que usar de exemplo”, pontuou Hannouche.

Contato

A Escola de Governo foi criada pela Lei Municipal nº 12.771 de 9 de outubro de 2018 com o objetivo de atuar na formação e na capacitação continuada dos servidores municipais e da população em geral. Atualmente, sua sede fica no prédio da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), na Rua Anísio Rigioli, s/n, no Centro Cívico. O funcionamento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os interessados em saber mais sobre os cursos ofertados podem acessar o Instagram da EG (@escgovlondrina) ou o site http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/. Todos os cursos ministrados pela Escola de Governo têm certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

