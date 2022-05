Escola de Governo da Prefeitura de Londrina firma parceria com Jataizinho e Ibiporã

Curso gratuito sobre práticas inclusivas na educação será o primeiro a ser ministrado para os servidores e a população em geral de Ibiporã e Jataizinho

Pensando na importância da qualificação profissional e pessoal de servidores e da população em geral, os prefeitos dos municípios de Jataizinho, Wilson Fernandes, e Ibiporã, José Maria Ferreira, firmaram uma parceria com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, ontem (17). Através de um convênio assinado entre os três chefes do Poder Executivo, a Escola de Governo da Prefeitura de Londrina oferecerá gratuitamente o curso “Práticas Inclusivas: Compartilhando Estratégias para o Ensino”, que é voltado para os professores e pais de crianças com necessidades educacionais especiais (NEE), para as duas cidades.

Essa foi a primeira parceria firmada pela Escola de Governo diretamente com municípios paranaenses. Além dela, o órgão também oferece cursos gratuitos através da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e da Escola de Gestão do Paraná (EGP). Atualmente, a Escola de Governo da Prefeitura de Londrina tem 21 mil alunos cadastrados em todo o Brasil; sendo que já organizou aproximadamente 500 turmas; emitiu cerca de 110 mil certificados; está oferecendo mais de 50 cursos on-line e presenciais; e está em fase de fechamento de convênio com a Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), que engloba 21 municípios do Paraná.

No encontro com os prefeitos, Marcelo Belinati contou que, desde o início de sua administração, tem buscado apoiar a Escola de Governo e incentivar a ampliação dos cursos oferecidos, assim como parabenizou todos os funcionários atuantes na área. “Nossa Escola de Governo está levando conhecimento para muitas pessoas, sejam elas servidores ou não, e de alguma maneira esse conhecimento especializado está beneficiando as pessoas da nossa cidade e das proximidades, porque nós, enquanto gestores públicos e servidores, estamos aqui para servir o todo”, disse o prefeito Marcelo.

Já o prefeito de Jataizinho, Wilson Fernandes, enfatizou a importância de parcerias entre os municípios da região, visto a magnitude de Londrina e seu exemplo frente às demais cidades. “Londrina é a locomotiva da nossa região e tem sido considerada a nossa capital local; nosso espelho. Quando nos reunimos para fazermos as ações juntos, conseguimos fazer mais, para um número maior de pessoas. Quando Londrina fala que já capacitou mais de 100 mil pessoas, vemos que não são apenas os servidores da Prefeitura, mas um público de toda a região e da cidade. Isso é algo importantíssimo, porque mostra que a administração está preocupada em humanizar o serviço público, que sem isso se torna gélido e burocrático”, acredita Fernandes.

Para o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, além de capacitar pessoas, o convênio une os municípios em prol do desenvolvimento da região ao passo que transmite os conhecimentos de forma acessível e gratuita. Segundo ele, recentemente o município de Ibiporã investiu mais de R$ 15 mil na contratação de uma empresa especializada na área da saúde para capacitar os profissionais daquela prefeitura, o que já está se refletindo positivamente nos serviços. “Acredito que as dificuldades que nós, prefeitos, encontramos nos nossos municípios são as mesmas, dadas as devidas proporções. E, eu sempre acreditei muito na importância e no diferencial da capacitação, da qualificação e dos cursos na vida profissional, por isso sempre estimulei os funcionários a fazerem, porque, depois, quando eu for cobrá-los, sei que eles terão capacidade para responder a altura dos desafios”, contou o prefeito de Ibiporã.

Sobre o curso

Através do convênio, os dois municípios poderão disponibilizar o curso on-line “Práticas Inclusivas: Compartilhando Estratégias para o Ensino”, ministrado por Natalia Barbosa Verissimo. Ela é doutoranda e mestra em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especialista em Educação Especial Inclusiva e Neuropedagogia, e graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (2008). Atualmente, Verissimo é professora da rede municipal de ensino de Londrina.

O objetivo é apresentar diferentes estratégias para a inclusão dos alunos, independente de estes terem ou não alguma deficiência, de maneira a otimizar a aprendizagem. Para isso, a ministrante aborda a ação docente e dicas práticas que incluem todos alunos, através de meios que fogem do tradicional e que possam fazer sentido na vida escolar das crianças. “A ideia é que, a partir desse curso, os professores e os profissionais trabalham com as crianças possam criar novo meios e métodos de ensino e que o ensino seja cada vez mais eficiente para os alunos”, explicou a docente do curso.

A capacitação é dividida em cinco módulos, que apresentam o assunto e as pesquisas teóricas acerca da temática; e trazem estudos de caso e diversas estratégias que podem ser replicadas no dia a dia escolar e em casa. As aulas foram gravadas no final de 2021 e início de 2022, por isso estão com conteúdos atualizados. Já o público-alvo são professores, docentes, psicólogos, fonoaudiólogos, estudantes de graduação e pais das crianças. A carga horária das atividades é de 60 horas para os professores da rede municipal de ensino de Londrina (que recebem uma atividade prática) e de 45 horas para o público em geral.

Como se inscrever

Por turma foram disponibilizadas 100 vagas para Londrina, 150 vagas para Ibiporã e 150 para Jataizinho. A primeira turma desse curso encerrou as vagas nas primeiras horas de abertura, por isso a Prefeitura de Londrina abriu uma segunda turma. Esta já preencheu metade das vagas disponíveis em menos de 24 horas. Os interessados em saber mais sobre essa atividade podem telefonar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Escola de Governo (43) 3372-4567 ou escrever um e-mail para o atendimentoavapml@gmail.com ou, ainda, acessar o site http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/.

Sobre a Escola de Governo

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina é subordinada à Secretaria Municipal de Governo (SMG). No formato que está hoje, foi criada pela Lei Municipal nº 12.771 de 9 de outubro de 2018 com o objetivo de atuar na formação e na capacitação continuada dos servidores municipais e da população em geral. Mas, desde 2009, a Prefeitura de Londrina oferta cursos para os profissionais da Secretaria de Educação.

Segundo o secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves, que também é procurador-geral do Município, a intenção é ampliar ainda mais os cursos ofertadas pela Escola de Governo, para outras cidades brasileiras. “Sou procurador do Município de Londrina desde 1995 e, na minha opinião, foi em 2018 que a Escola de Governo começou a andar efetivamente. Acredito que para melhorar os serviços públicos existe uma receita, em que um dos ingredientes primordiais é a capacitação dos profissionais, pois todos precisam ter uma qualificação”, afirmou Esteves.

Sobre isso, a vice-prefeita de Ibiporã, Maricélia Soares de Sá, que esteve na reunião, agradeceu a oportunidade dada ao Município de Ibiporã e lembrou que muito da qualificação profissional dos servidores depende da vontade política do gestor público. “Enquanto vice-prefeita, fiquei muito feliz quando o José Maria falou que queria muito a qualificação profissional dos servidores e quando surgiu essa oportunidade da capacitação gratuita para a educação e ele falou vamos lá conversar com o pessoal de Londrina. Só temos a agradecer ao prefeito Marcelo Belinati, que está nos ajudando a aprimorar os conhecimentos e está nos incentivando na capacitação dos servidores, porque muito disso depende da vontade do gestor público”, pontuou a vice-prefeita de Ibiporã.

Os cursos ministrados na Escola de Governo são abertos ao público em geral, de forma gratuita. Há atividades para os profissionais da educação infantil, fundamental, especial e geral; assim como nas áreas de saúde (como na Atenção Primária, no Centro de Testagem e Aconselhamento, na Urgência e Emergência, na Saúde Mental, na Vigilância Sanitária e nas áreas de administração); nas áreas de gestão pública e de todas as demais secretarias municipais.

Atualmente, sua sede fica no prédio da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), na Rua Anísio Rigioli, s/n, no Centro Cívico. O funcionamento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os interessados em saber mais sobre os cursos ofertados podem acessar o Instagram da EG (@escgovlondrina) ou o site http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/. Todas as atividades ministradas pela Escola de Governo têm certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

NCPML