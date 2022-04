Escola de Governo está com inscrições abertas para curso gratuito de Word

Capacitação é aberta a qualquer pessoa, tendo 45 dias de duração e carga horária de 16 horas; aulas virtuais são disponibilizadas pela Escola de Gestão do Paraná (EGP)

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina, em parceria com a Escola de Gestão do Paraná (EGP), abriu um curso gratuito para capacitação básica e intermediária do processador de textos Word 2019. As oportunidades são limitadas a 110 vagas e os interessados em participar podem se inscrever na plataforma de ensino à distância da EGP.

O curso tem carga horária total de 16 horas e duração de 45 dias, sendo que os inscritos já poderão começar a assistir as aulas virtuais logo após oficializar sua participação. A chave de inscrição para as atividades é doclondrina.

Esta capacitação será realizada por meio de aluas com animação gráfica, com personagens virtuais instruindo sobre a edição de textos, tabelas e formatação de documentos no Word. Haverá conteúdos com etapas de passo a passo, além de aplicação de exercícios práticos. Todas as aulas serão ministradas pela Escola de Gestão do Paraná e todos os participantes que concluírem o curso corretamente receberão certificado.

De acordo com a coordenadora Técnico-Pedagógica da Escola de Governo de Londrina, Verediana da Silva, o curso é uma oportunidade para profissionais de diferentes áreas, bem como o público em geral interessado, aprimorarem seus conhecimentos no Word e colocá-los em prática em suas demandas.

A iniciativa é mais uma realização que integra a parceria existente entre a Escola de Governo da Prefeitura e a Escola de Gestão Pública. Verediana lembrou que os cursos recentemente ofertados por meio deste convênio tiveram as inscrições esgotadas rapidamente, em apenas poucas horas. “Tanto o curso de Excel como o de Photoshop foram muito procurados e as vagas já foram preenchidas, sendo que novas turmas ainda poderão ser abertas. Por isso, os interessados devem ficar atentos para tentar garantir uma vaga o quanto antes”, informou.

Word

O Microsoft Word pode ser utilizado para produzir trabalhos escolares e textos acadêmicos. A ferramenta disponibiliza diferentes opções, contando com recursos semelhantes àqueles oferecidos por outros editores de texto modernos, e suporta também a edição básica de imagens e formatação de texto.

