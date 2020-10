Escola de Governo promove curso sobre controle da ansiedade

Atividade vai abordar a prática da meditação, com objetivo de promover o cuidado da saúde física e mental em tempos de pandemia da Covid-19

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina está com inscrições abertas para o curso on-line e gratuito “Cuide-se na quarentena: Controlando a ansiedade durante a pandemia de Coronavírus”. Aberto para servidores municipais e comunidade externa, foram disponibilizadas 250 vagas. Os interessados podem se inscrever clicando aqui, com a chave de inscrição: CAPC-2020. As inscrições estão abertas até o dia 26 de novembro e o curso termina no dia 4 de dezembro.

O curso será ministrado pela enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e docente Jucelei Pascoal Boaretto. Entre os temas tratados estão meditação, regras para meditar, dicas e cuidados para uma respiração correta, e prática da meditação a fim de contribuir para um relaxamento diário.

De acordo com Boaretto, o curso tem como proposta introduzir a meditação, prática integrativa complementar reconhecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de promover o autocuidado com a saúde física e mental e controle da ansiedade, principalmente neste tempo de pandemia da Covid-19.

A enfermeira comentou ainda que o curso é indicado para aqueles que nunca meditaram ou acham que a prática é impossível. “A partir do contato com o tema, o aluno irá conhecer os diferentes tipos de meditação e ver que é possível criar um hábito dessa prática, desde que ele queira. Já para quem possui experiência com a prática meditativa, poderá pegar algumas dicas e reforçar essa atividade”, informou Boaretto.

O curso está dividido em sete tópicos, com carga horária total de 12 horas. Será disponibilizada uma apostila e os alunos poderão contar com vídeos explicativos a respeito dos tópicos abordados.

Escola de Governo

A plataforma proporciona cursos e palestras em diversas áreas, entre saúde, gestão pública, educação e outras. O objetivo é oferecer recursos que contribuam com a vida pessoal e profissional dos servidores municipais e comunidade externa. Com a pandemia do novo coronavírus, os cursos e palestras são exclusivamente virtuais.

Luana Souza/NCPML