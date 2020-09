Escola de Governo promove palestra sobre liderança e espírito empreendedor

O evento, que será realizado on-line, tem inscrições gratuitas e é aberto a todos os interessados

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) oferecem nesta quinta-feira (17), às 19h, a palestra on-line “Liderança e Postura Empreendedora na Gestão Pública “. Realizada através do Youtube, será ministrada pelo professor-doutor Luciano Munck, coordenador do MBA em Gestão de Pessoas da UEL e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas de Gestão que envolvem Estratégia, Competências e Sustentabilidade Organizacional – GEPPECS.

O evento tem inscrições gratuitas e é aberto a todos os interessados, sejam eles servidores municipais ou parte da comunidade externa. Para se inscrever, basta acessar a plataforma da Escola de Governo, através do link http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/course/view.php?id=4131, e usar a chave de inscrição LIDERANCA-2020.

A coordenadora Técnico-Pedagógica da Escola de Governo, Verediana Silva, explicou que o evento abre o Ciclo de Palestras sobre Gestão Pública, organizado pela Prefeitura e pela Universidade Estadual de Londrina. “Após realizarmos um levantamento on-line, nós elaboramos uma lista com os temas de maior interesse dos servidores municipais. A partir desta semana, ofereceremos palestras sobre esses assuntos, ministradas por docentes da UEL”, contou.

Todos os eventos terão inscrições gratuitas, serão realizados de forma virtual e vão disponibilizar certificação, fornecida por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola de Governo.

Escola de Governo

Criada através da Lei No 12.771/2018 e subordinada à Secretaria Municipal de Governo, a Escola de Governo atua na formação e capacitação dos servidores municipais de Londrina. Também contribui para a formação do público externo, por meio de cursos ofertados para a população. Desde a implantação, 16.800 pessoas já se inscreveram em sua plataforma on-line. Deste total, cerca de 11mil inscritos são servidores municipais ativos.