Escola de Governo realiza a palestra “Saúde Mental – Esclarecendo sobre o suicídio”

Com transmissão ao vivo nesta quinta-feira (23), evento traz como palestrante o psicólogo e perito criminal Alaor Antônio Cardoso

A Escola de Governo da Prefeitura de Londrina (EGL) oferece, nesta quinta-feira (23), a palestra “Saúde Mental – Esclarecendo sobre o suicídio”. A atividade, aberta ao público em geral, divulga a campanha Setembro Amarelo, realizada em Londrina e várias outras cidades do Brasil e exterior com o objetivo de prevenir o suicídio. Para participar da palestra, basta acessar o canal da EGL no Youtube, às 19h. E quem desejar certificado de participação, deve se inscrever por meio do site da Escola de Governo .

O palestrante de quinta-feira (23) será o psicólogo Alaor Antônio Cardoso, que atua como perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná. Cardoso é especializado em gerenciamento de crises; comunicação verbal e não verbal; microexpressões faciais; abordagem estratégica e provocativa; solução de problemas; hipnologia; e perfil criminológico.

Durante este mês, por conta da campanha Setembro Amarelo, a Escola de Governo retomou o assunto no Ciclo de Palestras vigente, “Saúde mental e física”. Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, o cuidado próprio e de quem está ao redor são importantes para nossa qualidade de vida. “Assim, buscamos a conscientização para auxiliar nossa sociedade com a redução de suicídios”, citou.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) estima que, anualmente, 800 pessoas morrem por suicídio, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte, sendo que três a cada quatro vítimas são do sexo masculino. E a maioria dessas pessoas apresentam vários sinais de alerta, verbais e comportamentais, mas esses podem passar despercebidos.

Segundo a coordenadora Técnico-Pedagógica da Escola de Governo, Verediana Carolina da Silva, o objetivo principal da palestra é falar sobre o suicídio e aprender algumas características que podem ser reconhecidas por quem está ao redor das pessoas. “Acreditamos que essas ações podem ajudar a evitar novos casos ou tentativas de suicídio. É importante ter essas informações para sensibilizar e apoiar quem não está bem, afinal todos estamos vivendo tempos difíceis”, citou.

