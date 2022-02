Escola municipal da região norte ganha novo ginásio de esportes completo

As obras estão em andamento para um ginásio poliesportivo coberto que atenderá os cerca de 400 alunos que estudam na unidade; também houve visitas à reforma da UBS Vila Brasil e à construção da nova ciclovia da rua José Giroldo

Ontem (8), os secretários municipais de Educação, Maria Tereza Paschoal, de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, juntos com o vice-prefeito João Mendonça, estiveram no local onde está sendo construído o novo ginásio poliesportivo da Escola Municipal Professora Vilma Rodrigues Romero. As obras estão em fase inicial, e a unidade escolar localizada na avenida Paulo Akaichi, 70, no Residencial Terra Nova, região norte, ganhará seu primeiro ginásio para atender os cerca de 400 alunos que estudam lá atualmente.

A visita fez parte da programação de vistorias integradas em obras públicas da Prefeitura de Londrina, que na etapa de hoje contou também com agendas na reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Brasil, na área central da cidade, e na construção da ciclovia da rua José Giroldo, próximo à Avenida Ayrton Senna e Lago Igapó II.

O ginásio da E.M Vilma Rodrigues Romero está sendo erguido em um terreno vizinho a esta unidade. Em uma área de mais de 900 m², será construída a estrutura em concreto armado, com cobertura metálica e quadra poliesportiva que poderá receber atividades de diversas modalidades. O local terá arquibancadas, escadarias, rede de galerias pluviais, instalações elétricas e hidráulicas, sanitários, depósito e elementos de acessibilidade, entre outros.

Ao acompanhar de perto o andamento das obras, a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, enfatizou a relevância de um ginásio de esportes para a unidade escolar. “O ambiente de educação física é aquele adequado para as crianças poderem praticar esportes atividades recreativas e se divertirem, sendo estes aspectos importantes para o seu desenvolvimento. Aqui, nessa escola da zona norte, inaugurada há sete anos, será de grande valia ter agora um ginásio todo coberto e com estrutura moderna, possibilitando uma série de ações com as condições adequadas, conforto e segurança. Estamos muito animados com esta obra e, mais ainda, toda a direção da escola, alunos e a comunidade escolar”, destacou.

A diretora da escola, Cintia Alves Martins, disse que este espaço tem potencial para atender todo o bairro, podendo contemplar diferentes finalidades. “Primeiramente, o ginásio será um local do qual as crianças poderão usufruir para atividades físicas diversas e outras. A comunidade escolar como um todo sai ganhando, pois neste espaço será possível também a realização de esportes variados em outros horários fora das aulas. Teremos um ginásio estruturado e lindo que ainda poderá receber eventos que a escola desejar proporcionar aos moradores da região. A empolgação, alegria e expectativa são grandes”, celebrou.

No momento, a obra tem a fase de aterramento concluída, como preparação de base para o início da edificação do ginásio. Entre os trabalhos em andamento, estão sendo desenvolvidos a locação do terreno, ligações provisórias de água e luz e cercamento com tapume para começar a construção do ginásio de fato.

A Prefeitura investirá R$ 1.713.346,46 para realizar a obra, cujo prazo de entrega é para agosto deste ano. A empresa responsável é a Makino Construções Civis Eireli.

UBS Vila Brasil

Outra obra fiscalizada ontem (8) foi a recuperação da UBS Vila Brasil, que passa por ampla reforma. A execução caminha para a reta final.

“Estamos acompanhando de perto a obra, e a intenção é que a empresa cumpra o compromisso de entregar dentro do prazo, que vence agora em fevereiro. Comunicamos o engenheiro responsável que, caso a entrega não seja feita conforme prevê o contrato, será aberto processo de penalidade e a empresa poderá ser multada. A obra é importante e faz parte do pacote de três obras, junto com a UBS Vivi Xavier e UBS do distrito de Lerroville, que também passam por reformas, após nova licitação e retomada das obras. Para estas outras duas, também estamos cobrando que os serviços sejam finalizados no prazo”, disse no local o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada.

A reforma da UBS Vila Brasil conta com serviços que abrangem troca de pisos, pintura geral, troca de portas e janelas, adequações na cobertura e ajustes em paredes, melhorias em calçadas, pontos de acessibilidade, melhorias em salas e ambientes. Ainda há a renovação da parte elétrica e hidráulica, substituições de calhas e rufos, colocação de piso tátil, entre outras recuperações nas partes interna e externa do prédio

O investimento total desta obra é de R$ 153.431,03 e o prazo de entrega é para fevereiro deste ano. A empresa responsável é a N.Ferreira dos Santos.

Ciclovia da rua José Giroldo

O secretário Marcelo Canhada também esteve nas obras de construção da nova ciclovia da rua José Giroldo. A estrutura terá cerca de 500 metros de extensão e será implantada no trajeto entre a rua Bento Munhoz da Rocha Neto e avenida Madre Leônia Milito.

A obra também contempla a construção de uma nova praça ao lado da ciclovia, na abrangência das ruas Bento Munhoz da Rocha Neto e Montevidéu. Além da construção de uma pista cicloviária de mão dupla, haverá serviços de correção e reforço em pontos de galerias pluviais e infraestrutura para nova iluminação em LED, entre outras melhorias. O investimento para a obra é de R$ 500 mil e a realização é pela empresa Iguaçu Construções e Comércio.

Marcelo Canhada destacou que a obra atende a uma reivindicação de muitos ciclistas e será importante para a mobilidade urbana dessa região. “Essa ciclovia substituirá a ciclovia antiga da avenida Ayrton Senna, que foi retirada após a revitalização da via, por ser muito íngreme e pouco utilizada, além de impedir uma terceira faixa para veículos na pista. Assim, esta foi removida e um projeto de estudo do IPPUL permitiu chegarmos à melhor alternativa de ciclovia nessa região, na rua José Giroldo. Será uma ciclovia melhor estruturada e eficaz para atender aos moradores e facilitar a vida de quem costuma andar de bicicleta. Uma nova praça também irá agregar na renovação dessa via e será um ponto de convivência agradável”, enfatizou.

