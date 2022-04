Escola Municipal José Gasparini ganha polo do Projeto Futebol de Rua pela Educação

Iniciativa realizada em parceria com a empresa Aché será desenvolvida para 80 alunos entre 7 e 13 anos de idade; objetivo é promover o acesso ao esporte e à formação cidadã

A partir da próxima quarta-feira (27), os alunos da Escola Municipal José Gasparini, localizada no Conjunto Habitacional Farid Libos, terão acesso a uma série de atividades esportivas e de formação humana conduzidas pelo Instituto Futebol de Rua, que instalou um polo na unidade. Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e contando com patrocínio da empresa Aché, a iniciativa contemplará 80 alunos entre 7 e 13 anos de idade, que participarão do projeto no contraturno escolar, até o fim de 2022.

Ontem (20), a escola promoveu uma cerimônia de lançamento com a presença da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, da diretora da unidade, Patrícia Ribeiro Ávila, e da supervisora dos projetos do Instituto Futebol de Rua, Fabiane Prado. Também compareceram a Diretora Pedagógica da SME, Mariângela Bianchini; a gerente da regional norte da pasta, Viviane Mitiko; a responsável pelo Apoio Pedagógico em Educação Física, Priscila Oliveira; e a diretora de Gestão de Pessoas, Narcimélia Garcia Scarinci.

Conduzidas para quatro turmas de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, as atividades do projeto serão ministradas pela pedagoga Rafaela Lima e pelo professor de educação física Igor Moraes, e incluirão aulas teóricas e práticas. Além de trabalhar conteúdos relacionados ao esporte, a proposta também abrange atividades culturais e de cidadania, como dois festivais de futebol de rua e uma ação de plantio de árvores.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, afirmou que é um privilégio que Londrina possa participar do projeto Futebol de Rua Pela Educação, e destacou que a iniciativa aproveita a paixão das crianças pelo esporte para desenvolver outros valores. “É muito positivo, também, que as crianças possam ocupar seu tempo com essa atividade de contraturno, pois o lugar mais seguro para que elas estejam é justamente a escola. Estamos muito felizes por aderir a esse projeto que já conta com 400 turmas em todas as regiões do país”, disse.

De acordo com a supervisora dos projetos do Instituto Futebol de Rua, Fabiane Prado, o objetivo principal das ações é possibilitar o desenvolvimento das crianças como seres humanos, através da metodologia própria do futebol de rua. “O futebol que trabalhamos é o futebol-arte, focado em dribles. As crianças jogam em times de três contra três, e enquanto cada gol vale só um ponto, os dribles contam três pontos, o que é um incentivo para que os alunos desenvolvam suas habilidades e coordenação motora. A principal regra é o fair play, então encorajamos as crianças a não só se comportar bem em quadra, mas também em casa, na escola e com os amigos, para que os valores do esporte também sejam trazidos para a vida”, frisou.

Prado também salientou que a iniciativa, que é voltada tanto para meninos quanto meninas, visa promover a igualdade de gênero nos esportes. “É importante ressaltar que somos uma entidade sem fins lucrativos, e estamos abertos para parcerias com outros empresários que desejem investir no projeto, para que mais crianças em Londrina tenham direito ao esporte seguro e inclusivo”, disse.

A diretora da Escola Municipal José Gasparini, Patrícia Ribeiro Ávila, afirmou que a parceria surgiu da iniciativa do próprio Instituto Futebol de Rua, que procurou a Secretaria Municipal de Educação para propor a ação. “É um projeto social e esportivo de grande importância para nós porque temos uma demanda considerável, com muitos alunos, em uma comunidade carente que precisa desse trabalho. Por meio dessas ações, os alunos saem da rua e da ociosidade e vêm para dentro da escola o dia todo, onde aprendem valores positivos”, pontuou.

Instituto Futebol de Rua

Desde sua criação, em 2006 o Instituto Futebol de Rua já contemplou mais de 25 mil crianças em situação de vulnerabilidade social. Com sede principal em Curitiba, a entidade sem fins lucrativos hoje atua em 73 núcleos, 59 cidades e 20 estados brasileiros, atendendo aproximadamente 7.500 meninos e meninas.

Apesar de o foco principal do projeto não ser a formação de atletas profissionais para clubes, mas sim o desenvolvimento da cidadania dos estudantes, o Instituto Futebol de Rua já revelou talentos que atuam por times profissionais como o Botafogo e o Atlético Paranaense.

NCPML