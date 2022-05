Escola Municipal Miguel Bespalhok recebe apresentação paradesportiva

Atividade da terça (10) teve o objetivo de conscientizar alunos sobre as condições das pessoas com deficiências; ações serão levadas a escolas municipais de todas as regiões da cidade

Os estudantes da Escola Municipal Miguel Bespalhok (região leste) assistiram, ontem(10), a uma apresentação da modalidade paradesportiva de basquete em cadeira de rodas, realizada por alunos do Instituto Pernas Preciosas. No total, 600 crianças matriculadas do P5 ao 5º ano da unidade acompanharam a atividade, que foi promovida para 300 alunos de manhã e igual número no turno da tarde.

Além dos alunos e professores, estiveram presentes na ação a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes; a presidente do Instituto Pernas Preciosas, Angelita Bonifácio; a integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ghislaine Silveira; e o vereador Giovani Mattos. Participaram, ainda, a gerente da Regional Leste da Secretaria Municipal de Educação (SME), Hylceya de Jesus Ferreira, e a gerente do Ensino Fundamental, Adriana Biazon.

No início da apresentação, as crianças assistiram a uma explicação, com cerca de uma hora de duração, sobre o trabalho do Instituto Pernas Preciosas, e tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos integrantes do projeto. Em seguida, foi disputada uma partida de 20 minutos de basquete em cadeira de rodas.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, explicou que o evento de hoje marca o início de uma série de atividades que estão previstas no Pacto Coletivo pelas Pessoas com Deficiência de Londrina. Essa iniciativa é de autoria de diversas instituições, incluindo o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal de Educação e a Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal.

“Faremos essas ações em escolas de todas as regiões da cidade, para conscientizar as crianças sobre as pessoas com deficiências e mostrar que elas têm os mesmos direitos que todos os outros cidadãos”, frisou a secretária municipal.

De acordo com a diretora da Escola Municipal Miguel Bespalhok, Cristiane Tutida, nas semanas que antecederam a atividade, as crianças participaram de atividades especiais ministradas pelos professores de educação física, com o objetivo de sensibilizá-las sobre as deficiências. “Nossos professores se empenharam bastante e promoveram atividades como o futebol de olhos vendados, para que as crianças tivessem a ideia de como é ser uma pessoa cega. Na atividade de hoje, os alunos vibraram e torceram muito, e puderam ver que as pessoas com deficiência também podem ser atletas de alto nível”, disse.

Tutida destacou, ainda, que a escola recentemente recebeu obras de acessibilidade, passando a contar com rampas para cadeirantes e piso tátil.

Próximas ações – Ao todo, as apresentações serão promovidas em cinco escolas de diferentes regiões do município, e a segunda atividade está programada para a Escola Municipal Joaquim Pereira Mendes (região sul), em data ainda a ser confirmada. Durante as ações, diferentes modalidades paradesportivas serão demonstradas, incluindo o golbol e o voleibol sentado, entre outras.

NCPML