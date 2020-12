Espaço CoopConecta e agência Bandeirantes entregam doações a asilo de Londrina

Uma ação da agência Bandeirantes e Espaço CoopConecta da Sicredi União PR/SP, ambas de Londrina, levará alimentos e um pouco de alegria aos idosos assistidos pelo Asilo São Vicente de Paulo, amanhã, dia 18.

Em carreata, a partir das 8h30, saindo da agência Ayrton Senna (localizada na avenida Ayrton Senna, 555), colaboradores, associados e simpatizantes da campanha Árvore Solidária, realizada há 10 anos pela cooperativa de crédito, irão levar os alimentos arrecadados este ano até a entidade.

Todos os anos, as agências da cooperativa realizam a campanha e apadrinham entidades para receber as doações. “Queremos chegar com os alimentos e muita alegria para fazer a entrega, demonstrando nosso respeito e carinho por essas pessoas”, comenta Suelen Lopes, gerente da agência Bandeirantes. Para o gerente da agência Ayrton Senna, Renan Henrique Boareto de Almeida, a entidade merece toda a atenção da comunidade e presta um serviço de grande importância, tratando os idosos em situação vulnerável com dignidade. A ação conta também com apoio e participação de Padre Romão Martins.

O asilo atende, atualmente, 102 idosos. Deste total, 39 homens e 23 mulheres são dependentes e com atendimento constante na enfermaria, por serem acamados ou cadeirantes.

Segundo o gerente administrativo da instituição, Maurício Dias, as despesas mensais do asilo giram entre R$ 300 mil e R$ 320 mil, subindo, no final de ano, para cerca de R$ 450 mil, devido ao aumento de gastos com o pagamento de décimo terceiro e férias. O asilo possui 68 funcionários, sendo 40 da área de saúde. Parte das necessidades são supridas com a realização de eventos no decorrer do ano, ações que foram prejudicadas este ano devido à pandemia.

Todas as agências da Sicredi União estão recebendo doações de alimentos este ano, que serão revertidos a entidades assistenciais. As doações continuam até o final da semana.

Benê Bianchi/Asimp