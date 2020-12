Espaço CoopConecta fica entre os cases de sucesso no Top de Marketing da ADVB

O Espaço CoopConecta foi um dos finalistasda 48ª edição Top de Marketing - prêmio de marketing e vendas - da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB/PR), considerado uma das importantes premiações do país. Localizado em Londrina e inaugurado em setembro, o CoopConecta concorreu na categoria Serviços, ficando entre os três melhores cases inscritos.

Segundo a ADVB/PR, o Top de Marketing é um reconhecimento às empresas que fazem a diferença por meio de suas ações inovadoras de marketing e vendas. Neste ano, o tema da campanha foi “Ninguém chega no topo sozinho”, mostrando a importância do trabalho em equipe e da ousadia em momentos de dificuldade.

A apuração para a indicação dos finalistas foi feita por meio de uma plataforma virtual e auditada pela Datacenso Pesquisa e Inteligência de Mercado, e contou com a avaliação criteriosa de um time de 70 jurados, entre diretoria da associação e grandes nomes das áreas de marketing e vendas – entre eles o palestrante e co-fundador da AAA Inovação, Alan Costa, o escritor e especialista em marketing, Eloi Zanetti, o presidente da AERP, Michel Michelleto, a gerente de marketing do SBT Brasil, Priscila Stoliar, o presidente da ABAP, Sílvio Soledade, e o escritor e palestrante Walter Longo.

Com apenas três meses desde sua inauguração, o CoopConecta, mesmo sendo inaugurado em pleno período de pandemia, vem atingindo seus objetivos dia a dia, sendo o principal deles a conexão entre pessoas e proporcionar ao associado uma nova experiência ao utilizar uma agência. " Queremos que ele se sinta indo ao encontro de momentos interessantes, onde poderá fazer bons negócios, encontrar amigos, tomar um café, obter informações e até mesmo trabalhar no espaço”, comenta o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira.

Com cerca de 768 metros quadrados, o espaço também tem é aberto e atrai não só cooperados. Além de oferecer todos os serviços financeiros – exceto transações em dinheiro por se tratar de uma agência smart - o visitante conta com uma loja do Carrinho Cheio, onde pode adquirir produtos de conveniência e fazer o pagamento por aplicativo; cafeteria, com mesas para um bom bate-papo enquanto degusta um café; ambientes para reuniões, co-working, jogos eletrônicos, exposições.

“Conseguimos, por meio de um projeto arquitetônico bem elaborado, proporcionar a todos um ambiente inovador, com apoio financeiro, mas focado no relacionamento”, comenta Ferreira. Ele lembra que, hoje, não há necessidade de as pessoas irem a agências bancárias, pois podem fazer praticamente tudo pela internet. “Mas aqui elas vêm porque se sentem bem”. O resultado também reflete nos negócios, acrescenta ele.

Benê Bianchi/Asimp