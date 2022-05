Esquetes teatrais e interações com pedestres marcam programação do Maio Amarelo

Ação será nesta quarta-feira (18), das 16h às 18h, e tem como objetivo a sensibilização sobre o uso da faixa

Quem passar pelas imediações do Bosque Marechal Cândido Rondon nesta quarta-feira (18), na altura do nº 400 da avenida Rio de Janeiro, terá oportunidade de aprender sobre trânsito de uma maneira alegre e interativa.

Para chamar a atenção de pedestres e motoristas quanto à utilização das faixas de segurança, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) promoverá, das 16h às 18h, esquetes teatrais para divulgar a campanha “Olhe e Sinalize”.

As intervenções, que integram a programação do Maio Amarelo na cidade, visam sensibilizar quem anda a pé sobre os riscos de atravessar a via em lugares inadequados e de maneira incorreta, sem indicar a intenção para quem está ao volante.

Por meio de breves apresentações teatrais e interações com o público, a Coordenadoria de Educação da CMTU abordará a importância dos procedimentos de estender a mão na cabeceira da pista para pedir passagem, fazer contato visual com os condutores e, só então, com o fluxo completamente parado, iniciar a travessia.

Já em relação aos motoristas e motociclistas, a ação buscará reforçar a ideia de proteção ao elo mais frágil do trânsito: os pedestres. São responsáveis pelas atuações os estagiários de Artes Cênicas da companhia, Matheus Mendes e Roberto Bruno, com roteiro e direção da relações-públicas Mara Diniz de Assis.

Além de ser falta de respeito, deixar de dar prioridade a quem está a pé, na faixa de segurança a ele destinada, é infração de natureza gravíssima, com multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Campanha

Lançada em 2017 como nova etapa da campanha “Pé na Faixa”, a “Olhe e Sinalize” tem como foco o direito do pedestre de utilizar as faixas. O diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, lembra, no entanto, que a preferência de passagem vale apenas para locais não semaforizados. “Nos cruzamentos onde o fluxo é disciplinado por dispositivos eletrônicos, o sinaleiro é quem determina a hora de atravessar”, frisou.

Entre janeiro e abril deste ano, 72 pessoas foram atropeladas em Londrina. Do total de vítimas, 4 vieram a óbito. Em 2021, o número de mortes entre pedestres ficou em 20.

Danylo Alvares/Ascom/CMTU