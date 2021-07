Estado inaugura Centro de Apoio à Fauna Silvestre em Londrina

Primeiro CAFS inaugurado oficialmente é uma parceria da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo com a UniFil. Local presta auxílio ao Instituto Água e Terra no atendimento a animais silvestres vítimas de atropelamento, maus-tratos, comércio ilegal e tráfico.

O Hospital Veterinário do Centro Universitário Filadélfia (UniFil), em Londrina, região Norte do Paraná, agora é um Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS). É a primeira unidade oficialmente inaugurada pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Mais nove estão previstas para serem inaugurados.

A inauguração do CAFS de Londrina foi na sexta-feira (16). O local presta auxílio ao Instituto Água e Terra (IAT) no recebimento de animais silvestres vítimas de atropelamento, maus-tratos, comércio ilegal, tráfico e cativeiro irregular, que precisam de atendimento veterinário.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, disse que o Paraná é o único Estado a firmar esse tipo de parceria com a iniciativa privada para atendimento à fauna. “Aqui a estrutura é fantástica. Merece esse reconhecimento e apoio do Estado para continuar atendendo e preservando a nossa fauna”, disse Márcio Nunes. O secretário ressalta que a preservação da fauna silvestre é um dos focos das políticas públicas do Paraná na área do meio ambiente.

O hospital veterinário da Unifil executa esse trabalho voluntariamente há sete anos e agora passa a contar com o apoio financeiro do Governo do Estado. “Realizávamos esse trabalho de forma voluntária, mas os custos são altos porque mantemos qualidade no atendimento. Com o reconhecimento do Estado, firmamos um convênio e hoje fomos outorgados como CAFS”, explicou o reitor da UniFil, Eleazar Ferreira.

Atualmente o hospital possui 55 animais internados: 3 araras canindé, 5 papagaios, 1 jacu, 1 faisão, 4 maracanãs, 11 saguis, 4 cobras, 1 macaco prego, 2 quatis, 2 cachorros do mato, 1 coruja buraqueira, 1 coruja do mato, 2 quero-queros, 3 suindaras, 1 carcará, 1 pássaro preto, 5 trincas ferros, 2 tico-ticos, 1 sabiá, 1 canário da terra, 1 tamanduá bandeira filhote, 1 ouriço pigmeu africano (hedeghog) e 1 onça parda.

Depois do atendimento na UniFil, o IAT realiza a destinação adequada dos animais, seja de volta à natureza ou para empreendimentos de fauna, licenciadas pelo órgão. “Esses animais, vítimas de crimes ambientais, terão grande suporte dentro da UniFil, que possui equipe competente e recursos de primeira mão, no qual aumenta as chances de poder voltar ao seu habitat natural”, diz o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

CAFS

A criação dos CAFS foi instituída em 2019 pela Resolução Conjunta Sedest/IAT nº 17/2019 para receber a fauna silvestre nativa e exótica apreendida no Paraná. O objetivo é oferecer atendimento regional aos animais que são vítimas de atropelamento, maus-tratos, comércio ilegal, tráfico e cativeiro irregular.

O IAT possui parceiros informais que prestam apoio à fauna vitimada em todo o Estado. “Queremos formalizá-los e contribuir com recursos técnico e financeiro”, diz a bióloga do IAT, Jéssica Jasinski. “Com isso, foi criada a categoria CAFS, que possui as mesmas atribuições do Centro de Triagem de Animais Silvestres, o Cetas, mas exigindo uma estrutura menor e mais viável para adequar em todas as regionais que contém escritórios do IAT”, explica.

Modelo

O modelo adotado no Paraná propicia o recebimento e a avaliação imediata do animal com a definição dos cuidados veterinários necessários até a sua destinação. Juntamente com técnicos do IAT, a equipe médica veterinária faz o reconhecimento e o encaminha para o tratamento ou destinação adequada.

Além do CAFS de Londrina, o IAT tem atualmente parcerias formalizadas em Guarapuava (com a Unicentro), Cascavel (com a Univel), Mauá da Serra (com o Instituto Monte Sinai) e Curitiba (parceria com a prefeitura). O Estado já repassou R$ 1,1 milhão aos CAFS com parcerias estabelecidas.

Os CAFS de Maringá, Cornélio Procópio, Toledo, Foz do Iguaçu e do Litoral estão em fase de implementação. Todas estas deverão ser oficialmente inauguradas. Um Cetas nos Campos Gerais (parceria com o Instituto Klimionte) está em fase de complementações para também ser inaugurado em breve.

UNIFIL

De novembro de 2020 até agora, o CAFS de Londrina atendeu 270 animais silvestres, entre répteis, mamíferos e aves. Os últimos atendimentos foram realizados a um ouriço cacheiro brasileiro atacado por cachorros domésticos e uma ave da espécie Selenidera maculirostris, conhecida como araçari-poca, resgatada em situação de trauma.

Recentemente o hospital recebeu um filhote de onça parda que foi atropelado e teve problemas neurológicos. A MedMep – Medicina Especializada, de São Paulo – se comoveu com a oncinha e fez a doação de uma célula tronco que será utilizada no tratamento do animal.

“Através dessa doação, vamos fazer a tentativa de resgatar a saúde desse filhote e, se possível, devolvê-la à natureza totalmente curada”, relata a pró-reitora de Pós-Graduação da UniFil, Magali Rocco. “É uma alegria receber essas duas notícias: do apoio do Estado e da MedMep para a recuperação da fauna silvestre”.

A estrutura da UniFil conta com consultórios (6 salas), sala raio-x, sala de ultrassom, centro cirúrgico de pequenos animais, estrutura de farmácia, laboratório de exames, centro cirúrgico de grandes animais, alojamento para animais domésticos, de produção e silvestres.

Selo Amigo Da Fauna

Na inauguração, o secretário Márcio Nunes e o presidente do IAT, Everton Souza, entregaram ao reitor e equipe da UniFil o Selo Amigo da Fauna – uma placa desenvolvida pelo IAT e entregue às instituições parceiras que trabalham pela conservação da fauna silvestre no Estado.

Daniele Iachecen/Asimp