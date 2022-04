Estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho do Trabalho

CMTER abre edital para completar a bancada de trabalhadores; sindicatos podem se candidatar pelo e-mail cmter.trabalho@londrina.pr.gov

O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER) publicou, na segunda-feira (25), no Jornal Oficial do Município o edital de eleição complementar para compor a bancada dos trabalhadores do CMTER. Atualmente, há três vacâncias para serem preenchidas. Os sindicatos interessados devem encaminhar sua candidatura ao Conselho pelo e-mail cmter.trabalho@londrina.pr.gov.

O período para candidatura começou ontem (26) e vai até o dia 11 de maio. Para concorrer a cadeira de conselheiro é preciso que o sindicato formalize sua candidatura pelo e-mail, com um ofício da entidade indicando o interesse em compor o CMTER e os nomes do suplente e representante, acompanhado dos documentos pessoais, como CPF ou RG ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em caso de haver mais interessados do que o número de vacâncias será aberta votação para escolha dos três sindicatos, que passarão a compor o Conselho no dia 12 de maio. Caso tenha até três candidaturas, automaticamente, os sindicatos serão empossados representantes dos trabalhadores no CMTER.

O presidente do CMTER, Gustavo Santos, reforçou a importância da participação das entidades. “O Conselho do Trabalho tem uma composição tripartite. Dessa forma, consegue envolver no processo de construção de políticas públicas todos os atores da sociedade, os trabalhadores, os empregadores e o poder público. Por isso, é fundamental que a bancada dos trabalhadores esteja completa”, pontuou.

NCPML