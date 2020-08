Estão abertas as inscrições para o II Seminário de Economia Criativa

Evento será realizado em plataformas digitais, nos dias 2, 3, 9 e 10 de setembro, com participação da Prefeitura de Londrina

Londrina sedia, na próxima semana, o II Seminário de Economia Criativa. As inscrições são gratuitas e basta preencher o formulário no link bit.ly/Seminario_economiacriativa. Promovido pelo Comitê Municipal de Economia Criativa (CMEC) nos dias 2, 3, 9 e 10 de setembro, o evento digital conta com apoio e participação da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL).

Em cumprimento às regras de distanciamento social, para evitar o contágio e transmissão do novo coronavírus, esta edição do evento será totalmente on-line, transmitida pelas plataformas Youtube e Google Meet. A programação inclui cursos e talk shows referentes a design, mídias digitais e tecnologias, e o mundo das artes, cultura e gastronomia, além de apresentações artísticas e relatos empresariais. A realização do seminário conta também com participação do SEBRAE-PR, Instituto Filadélfia (UNIFIL) e o Fórum Desenvolve Londrina.

Para o secretário municipal de Cultura e coordenador do CMEC, Caio Julio Cesaro, o Comitê Municipal é uma instância nova, com o objetivo de ser propositivo e articulador, para que os temas relacionados à Economia Criativa avancem em Londrina. “No decorrer da pandemia nós retomamos as atividades, fazendo reuniões on-line. Entendemos que o CMEC visa realizar um trabalho cada vez mais próximo da sociedade, para que possa ser aproveitado da melhor forma possível. E uma ideia que vem nesse sentido é o seminário, por isso teremos uma segunda edição”, comentou.

Cesaro explicou ainda que participam do evento os mesmos integrantes da edição de 2019. “Seguiremos os mesmos moldes, e a intenção é que eles apresentem a evolução da primeira edição até hoje. Este seminário representa uma ação concreta do esforço e planejamento para divulgar o comitê, e continuar a discussão desse tema no âmbito do município, afinal o setor de Economia Criativa está passando por muitas transformações, e foi diretamente impactado pela pandemia”, informou.

O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, também participará do Seminário, e ressaltou que a Economia Criativa traz consigo uma gama diversa de opções que resultam em desenvolvimento econômico, sem deixar de lado os aspectos sociais e culturais. “A Codel participou da implementação do CMEC, juntamente com a Secretaria de Cultura, fazendo as articulações entre os segmentos envolvidos, pois entendemos que essa é uma iniciativa importante para a cidade e de grande potencial. Sabemos que a Economia Criativa abre novos caminhos para o desenvolvimento local, gerando renda, empregos e negócios”, comentou.

Programação

A abertura do II Seminário de Economia Criativa acontece na próxima quarta-feira (2), às 9 horas. O Ballet de Londrina fará a apresentação Até Amanhã, com coreografia criada dentro do contexto de isolamento e distanciamento social, por conta da pandemia. O evento de abertura terá a participação de Cesaro, Ubiratan, juntamente com o gerente regional do SEBRAE-PR, Fabricio Bianchi, o presidente do Conselho Municipal de Turismo e professor da UniFil, Leandro Henrique Magalhães, e a diretora de Ação Cultural da SMC, Maria Luisa Alves Fontenelle. O grupo irá se reunir nesse mesmo horário, nos dias 3, 9 e 10 de setembro.

Das 9h20 às 11 horas, será realizado o talk show sobre Design, Mídias Digitais e Tecnologias, no Google Meet. No dia seguinte, quinta-feira (3), o tema será Mundo das Artes, Cultura, Turismo e Gastronomia, divulgado pelo mesmo canal e horário. O tema será retomado em 10 de setembro, em nova transmissão ao vivo.

No dia 9 de setembro, o Seminário abre espaço para Relatos Empresariais, com Guilherme Andrade dos Santos, do Estúdio Cosmo, e Eduardo Frezarin, da Frezarin Eventos, hubUs Espaço de Coworking e Yazo Startup. A transmissão acontece no Google Meet, das 9h20 às 11 horas.

NCPML