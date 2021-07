Estátua do ídolo do LEC Carlos Alberto Garcia inicia exposição itinerante

Iniciativa faz parte do Projeto Memória Viva, idealizado pela Fundação de Esportes de Londrina; ele levará a estátua para vários locais públicos

A partir das 10h, da próxima quarta-feira (7), a população de Londrina e região poderá conhecer a estátua de um dos atletas mais queridos da cidade, o ídolo do Londrina Esporte Clube, Carlos Alberto Garcia. Ela estará exposta no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), que fica na Avenida Jorge Casoni, 1.900, no Centro, e faz parte do projeto Memória Viva, idealizado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O objetivo é que as pessoas conheçam a história de vida dos atletas e técnicos, em especial, de Carlos Alberto Garcia, que está vivo e morando em Londrina. Por isso, segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, existe a ideia de se criar um ‘corredor da fama’, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, mais conhecido como Moringão. Neste local, futuramente, devem ser colocados os nomes dos atletas que se destacaram no Brasil e no exterior. “Temos vários atletas que passaram pela nossa cidade e que gostaríamos de deixá-los na memória do londrinense e o Carlos Alberto Garcia é um deles. Ele fez a diferença na história da cidade e essa é a nossa forma de mantê-lo vivo na memória da população!”, disse Oguido.

Para que a trajetória de Garcia não seja esquecida, o projeto Memória Viva levará a estátua de bronze do craque, para diversos lugares públicos, como para a sede da Prefeitura de Londrina, para Museus e shoppings centers. Assim, a cada 21 dias, ela será enviada para um local diferente e contará com uma ação distinta para marcar a chegada no novo espaço. A ideia é que no dia 10 de dezembro, quando comemora-se o aniversário de Londrina, ela vá para o Estádio Municipal Jacy Scaff, mais conhecido como Estádio do Café e finalize o projeto itinerante.

O local é marcante para o ex-jogador de futebol, visto que imortalizou a emoção que Garcia sentiu ao fazer o gol pelo Londrina Esporte Clube sobre o Corinthians, durante o Campeonato Brasileiro de 1977. Nesse dia, o Estádio Municipal Jacy Scaff, que era recém-inaugurado, registrou o maior recorde de público para a época. “Ter uma estátua sua é um sonho para qualquer pessoa. Esse projeto é muito lindo, é cultura, é história, e todo mundo faz história. A minha foi no futebol e talvez um pouquinho devido minha conduta fora dos campos. Mas, posso dizer que minha vida mudou depois dessa homenagem e eu, meus filhos e meus netos estamos muito felizes com tudo isso”, contou o craque de futebol emocionado com a dedicação feita a ele.

A estátua foi produzida a pedido do Londrina Esporte Clube (LEC) e inaugurada em 28 de maio de 2021, no SM Sports Centro de Treinamento do Londrina Esporte Clube. O prefeito Marcelo Belinati participou da solenidade. (Veja mais aqui). Carlos Alberto Garcia foi centroavante do Corinthians de 1972 a 1974, atuou no Vasco da Gama e em mais nove times de futebol. Em 2004, foi presidente do Londrina Esporte Clube (LEC). Ele mora em Londrina, é pai de três filhos, sendo duas meninas e um menino, e é formado em Educação Física, com pós-graduação em Marketing, Comunicação e Negócios.