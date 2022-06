Estudante de universidade norte-americana realiza pesquisa na Prefeitura de Londrina

Através do projeto Summer Fellowship, conduzido em parceria com a Universidade de Columbia, Suleyman Ahmed ficará até 7 de julho na cidade, pesquisando soluções inovadoras para o meio ambiente

Desde segunda-feira (20), o estudante indiano-americano Suleyman Ahmed está em Londrina, realizando pesquisas através do programa Summer Fellowship, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Londrina e a Universidade de Columbia, localizada em Nova York (leia mais sobre o projeto abaixo).

Ahmed, que cursa bacharelado em Desenvolvimento Sustentável, tem interesse em iniciativas voltadas a mitigar os efeitos das mudanças climáticas globais. Na terça-feira (21), o estudante visitou a sede da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), onde recebeu informações sobre o trabalho realizado pelo órgão em diferentes áreas, como a Educação Ambiental, e participou de uma visita guiada ao Parque Arthur Thomas. Nos próximos dias, ele também conhecerá outros setores como o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

Com base nos dados obtidos, Ahmed vai elaborar um projeto oferecendo soluções inovadoras para a cidade. O estudante, que ficará em Londrina até 7 de julho, contou que ficou sabendo do programa Summer Fellowship através dos professores Gergely Baics e Caterina Pizzigoni, que ministram uma disciplina sobre a história das cidades latino-americanas na Universidade de Columbia. “Achei muito interessante a ideia do projeto e percebi que essa seria uma oportunidade para conhecer, na prática, o que temos estudado sobre as cidades latino-americanas. Pretendo contribuir para reduzir os efeitos do aumento das temperaturas médias previsto para ocorrer nessa região do planeta nas próximas décadas, e estou avaliando soluções como o plantio de árvores e a arquitetura sustentável”, frisou.

Ainda segundo Ahmed, a visita ao Parque Arthur Thomas possibilitou que ele aprendesse bastante sobre os habitats, a flora e a fauna nativas da Mata Atlântica, bioma de que Londrina faz parte. “Londrina é uma cidade bonita, limpa e acolhedora, com muitas áreas verdes e uma natureza privilegiada. Os servidores da Sema me explicaram em detalhes várias iniciativas voltadas à educação ambiental das crianças, e vi que o trabalho que está sendo realizado pelo Município é muito importante”, afirmou.

O secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena, destacou que o estudante terá todo o apoio da pasta para desenvolver suas pesquisas. “Estamos muito felizes por recebê-lo, e temos certeza de que essa parceria vai ser muito produtiva para todas as partes, oferecendo projetos inovadores para a área do ambiente em Londrina. Para nós, é muito positivo poder participar de uma iniciativa que envolve uma instituição estrangeira de tanta tradição como a Universidade de Columbia”, disse.

Summer Fellowship

O projeto Summer Fellowship é realizado pela Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Governo (SMG), em parceria com o pesquisador londrinense e Embaixador do Município, Pedro Arcain Riccetto. Tendo sido promovida no ano passado, a primeira edição da iniciativa contou com a participação, de forma remota, de dois estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra (saiba mais).

Em 2022, quatro estudantes da Universidade de Columbia participam das atividades. Além de Ahmed, também integram as ações, de forma remota, as estudantes Alexa Chan, Sakshi Sharma e Hongyu Pan. Enquanto Chan e Sharma trabalham em soluções nas áreas de políticas para mulheres e relações internacionais, Pan estuda estratégias para o desenvolvimento econômico de Londrina.

O projeto conta com reuniões virtuais semanais, e envolve servidores da SMG, do Núcleo de Comunicação (NCom), do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT).

De acordo com a administradora da Secretaria de Governo e coordenadora do Summer Fellowship, Liz Rodrigues, Londrina é o único município do Brasil a contar com uma iniciativa deste tipo. “Graças ao engajamento e dedicação de todos os servidores participantes, a Prefeitura vai realizar outras edições do programa nos próximos anos, em parceria com universidades internacionais de renome. Através do Summer Fellowship, os estudantes estrangeiros trazem a Londrina soluções que estão sendo desenvolvidas no exterior, e que ajudam a oxigenar e otimizar a gestão”, pontuou.

NCPML