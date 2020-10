Evento da OAB Londrina debate temas do Direito Público

As atividades incluem palestras on-line com temas variados acerca do Direito Público; as inscrições estão abertas

Será realizado nos dias 3, 4 e 5 de novembro, o II Simpósio de Direito Público de Londrina e o III Fórum da Advocacia Pública da OAB Londrina. Com palestras abordando temas atuais e relevantes, ministradas por uma série de palestrantes de diferentes segmentos do Direito, o evento é aberto a profissionais, estudantes, acadêmicos e qualquer pessoa interessada em questões relacionadas a essa área de atuação. O evento será realizado on-line e transmitido pelo canal do YouTube da Subseção da OAB Londrina, no endereço www.youtube.com/oablondrinaoficial .

As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas, até 3 de novembro, clicando aqui. A participação é gratuita para quem deseja assistir apenas as palestras, e aos que querem receber certificado o valor é de R$20,00. A Prefeitura de Londrina, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), é uma das coorganizadoras deste evento, promovido juntamente com outros parceiros e apoiadores.

No primeiro dia de atividades, 3 de novembro, o desembargador estadual e 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), José Laurindo de Souza Netto, trará à tona o tema Meios Alternativos de Solução de Conflitos. Já o ministro do Superior Tribunal Militar (STM) e corregedor da Justiça Militar da União, José Barroso Filho, tratará do assunto Hermenêutica em Tempo de Crises: Navegar é Preciso.

Entre os palestrantes que participam do evento, no dia 4, está o Procurador-Geral Adjunto do Município de Londrina, Dr. Sérgio Veríssimo de Oliveira Filho, que também é gerente de Licitações e Contratos da PGM Londrina. Ele irá ministrar a palestra Licitações em Tempo de Pandemia: a experiência da PGM-Londrina. Outra palestra deste dia será conduzida pela procuradora do Estado do Paraná, Dayana de Carvalho Uhdre, com o tema Blockhain e a Advocacia Pública.

As palestras prosseguem em 5 de novembro, último dia do evento, que terá encerramento com a I Audiência Pública da Advocacia Pública da OAB Paraná e I Colégio de Presidentes das Comissões da Advocacia Pública da OAB Paraná.

Mais informações e detalhes da programação estão disponíveis no endereço https://www.sympla.com.br/iii-forum-da-advocacia-publica-e-ii-simposio-de-direito-publico-de-londrina__1012018 ; no site www.oablondrina.org.br e no www.facebook.com/oablondrina . Outros canais de acesso são o telefone (43) 3294-5900 e o e-mail secretaria.londrina@oabpr.org.br

