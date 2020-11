Evento discute, nesta quinta-feira, 5, como startups e indústrias de Londrina estão se integrando para aumentar a competitividade

Teias da Inovação é um evento gratuito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que visa incentivar o empreendedorismo em municípios brasileiros; inscrições estão abertas

O projeto Teias da Inovação MCTI promove mais um evento gratuito e chega à sua 12ª edição on-line nesta quinta-feira (5). Com o tema "Startups e indústria: acelerando a relação para maior integração do ecossistema e geração de valor mútuo", o programa, desta vez, foca no município de Londrina, com debates sobre como criar um relacionamento mais fluido entre as Startups e as Indústrias locais. O objetivo é promover um maior desenvolvimento tecnológico focando nas demandas do mercado e, por consequência, gerando valor e aumento da competitividade nacional. Apesar de ter foco regional, o evento tem abrangência nacional e qualquer pessoa interessada pode se inscrever pelo site: http://www.teiasdainovacao.com.br .

Dados do Mapeamento do Ecossistema de Startups Paranaenses, divulgado pelo Sebrae, mostram que o Paraná tem mais de mil startups (8% do total do Brasil) em mais de 20 segmentos diferentes. O levantamento mostrou que Londrina é a cidade com o maior número de startups fora da capital, com 85 delas atuando. Curitiba tem 164. Mais de 10 mil pessoas trabalham nessas empresas em todo o estado.

O evento de Londrina, que segue a linha do Teias em focar análises nas áreas de ciência, inovação e tecnologia, contará com a participação de Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Secretário Nacional de Empreendedorismo e Inovação do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). "A interação entre pessoas e organizações é um fator importante para incentivar inovação e novos negócios. Os debates trazem a experiência de grandes profissionais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação", conta Alberto Paradisi, pesquisador principal e coordenador do projeto.

Entre os palestrantes estão:

- Marlon Pascoal, CTO na Arbo Imóveis, engenheiro da computação, Mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em Inteligência Artificial, Controle e Automação. Cofundou a adeliveria.com, startup de pedidos de comida londrinense vendida para o iFood, em 2015. É um dos líderes da Redfoot, a comunidade de startups do norte do Paraná;

- Cristiano Russo, coordenador na aceleradora Hotmilk, Senior Advisory na BioEdTech Inovação em Bioimpressão 3D e Membro na ABSS (Associação Brasileira de Startups de Saúde);

- Silvia Massruhá, Chefe Geral e pesquisadora da Embrapa Informática Agropecuária, com doutorado em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mestrado na área de automação pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp.

A mediação, desta vez, ficará sob a responsabilidade de Roberto Moreira, CEO da Mystra Tecnologia e Diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), um dos fundadores da Redfoot.

O Teias da Inovação é uma iniciativa do MCTI em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico) e o CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), e tem o apoio da ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras). Realizado em diferentes cidades do Brasil e agora também em âmbito nacional, o projeto tem como público-alvo startups, incubadores, empresários, empreendedores, estudantes, pesquisadores, cientistas, educadores e governos locais.

Entre os temas abordados estão transformação digital, empreendedorismo, tendências de futuro, novos modelos de negócios e pesquisa e desenvolvimento. "O programa promove uma aproximação entre o MCTI e as cidades brasileiras de médio porte, com grande potencial de se tornarem ecossistemas locais de inovação. Vamos aproveitar para divulgar programas e instrumentos de apoio à inovação e ao empreendedorismo inovador. Nosso foco é sempre auxiliar para que esses polos sejam pensados e implementados de forma sustentável", afirma Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Secretário Nacional de Empreendedorismo e Inovação do MCTI.

Edições anteriores

Antes de ser reconfigurado para o momento da pandemia, o Teias da Inovação MCTI esteve presente nas cidades de Cuiabá (novembro/2019), Aracajú (janeiro/2020) e Vitória (março/2020). Foram debatidos, respectivamente, os temas: "Communities Meeting - Conectando Ecossistemas de Inovação", "Perspectivas e Futuros para a Inovação em Sergipe" e "Make Together - Integrando o Ecossistema Capixaba de Inovação".

Já on-line, o projeto teve 11 edições, tendo somado mais de mil inscrições e chegado a mais de 110 cidades brasileiras:

- Quatro de foco nacional (edições 1, 3, 5 e 8, em 04/06, 07/07, 06/08 e 09/09, respectivamente), com os temas, na ordem: "Os Possíveis Cenários de Inovação Para os Ecossistemas Brasileiros"; "Teias para Startups: Financiamento, Investimento e Fomento à Inovação Durante e Pós-Pandemia"; "Academia e Indústria: Investimento e Relacionamento Para a Inovação Durante e Pós-pandemia"; e "Organização, funcionamento e replanejamento dos ecossistemas brasileiros de inovação para competitividade global".

- Sete de foco regional (edições 2, 4, 6, 7, 9, 10 e 11, em 18/06, 21/07, 18/08, 25/08, 24/09, 08/10 e 22/10, respectivamente). Os temas e as cidades abordadas foram, na seguinte ordem: "Instrumentos de Fomento e Incentivo à Inovação e Empreendedorismo" (Caxias do Sul-RS); "Cidades Inteligentes: Conexões e Transformações para o Futuro" (Juazeiro do Norte-CE); "Integração e desenvolvimento do ecossistema regional de inovação de Macapá" (Macapá-AP); "Vocação Local: Inovação com foco em Energias Renováveis, Tração e Mobilidade Elétrica" (Jaraguá do Sul-SC); "Inovação na prática: desenvolvimento de atores regionais" (Boa Vista-RR); "Vocação Regional: Organização do Ecossistema Maranhense para Inovação Aeroespacial", (São Luís-MA); e "Tendências de futuro para Goiás: educação e mercado" (Goiânia-GO).

Asimp/CPQD