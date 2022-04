Evento em Londrina vai apresentar o Capital Empreendedor, oportunidade para startups e investidores

No Paraná, 30 empresas serão selecionadas. Na próxima terça (3), às 19 horas, acontece o evento digital para toda região norte do Paraná

O Sebrae abriu o ciclo 2022 do Capital Empreendedor, cujo objetivo é preparar startups para se aproximarem e negociarem com investidores de risco, a fim de criar um ambiente de negócios mais robusto para que essas empresas possam crescer de forma estruturada.

A expectativa é selecionar 360 empresas inovadoras de todo o país. Outro destaque é a capacitação de investidores anjo em quatro regiões brasileiras. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, reforçou o papel da instituição como promotora da inovação no Brasil. “Queremos melhorar esse ambiente de inovação e trazer segurança para esse time das startups que fazem uma grande diferença no nosso país”, frisou.

Desde o seu começo, em 2018, a iniciativa já possibilitou o investimento de R$ 90 milhões em 125 empreendimentos, de 23 estados. Somente no ano passado, foram 32 negócios que receberam o aporte de R$ 22,4 milhões. As inscrições para o ciclo 2022 seguem até o dia 15 de maio. Podem participar as startups com CNPJ que já estejam faturando e que se encontrem nos estágios de operação. Os interessados podem acessar o link: https://www.capitalempreendedor2022.com.br/

Destaque nacional

No ciclo 2021, o Paraná teve o maior número de empresas inscritas na primeira fase, 225. Na última etapa, o Circuito de Investimento, oito das 50 finalistas eram paranaenses. E, pelo segundo ano consecutivo, o Estado teve a startup mais atrativa do Circuito de Investimento, a Mapperidea, de Cascavel.

A partir de 2 de maio, estão programados eventos nas seis regionais do Sebrae Paraná, com profissionais da Bossanova Investimentos, um dos fundos de capital de risco que mais investe em startups no país.

Confira a agenda para a região de Londrina:

03/05 - Regional Norte, às 19h

Tema: “O que e como falar? Abordando investidores”.

Nome do palestrante: Fernando Henrique Berwanger.

Cargo: Analista na Bossanova Investimentos.

Transmissão apenas pelo Zoom.

https://us06web.zoom.us/j/86403459804?pwd=TnpGcUpheGUzMisyUWo5a2NWK2ltQT09b

O Capital Empreendedor é composto por cinco etapas: processo de seleção (16 a 27 de maio), workshops, oficina de pitch, mentorias e Circuito de Investimentos. A proposta é sensibilizar em torno de 2 mil empresas na fase inicial e, ao longo do processo, selecionar 360, refinando para 120 empresas e, para a fase final, 60.

Asimp/Sebrae Paraná